Municipio de Algarrobo anuncia acciones legales contra sujetos que agredieron con un bate de béisbol a funcionario de seguridad

Como un hecho detestable y que no quedará impune, calificó el alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, la violenta agresión de la que fue víctima la noche del 27 de marzo un funcionario de Seguridad Pública Municipal.

Cerca de las 21:00 horas, mientras el inspector de seguridad regresaba del trabajo a su domicilio, fue abordado por dos delincuentes, quienes usaron un bate de beisbol para golpearlo brutalmente en todo el cuerpo, resultando con contusiones.

Por este motivo fue trasladado al servicio de urgencia, donde actualmente se encuentra estable, con un diagnóstico reservado.

El Municipio lamentó esta situación y espera una sanción ejemplificadora, para que actos como éste no se repitan: “Es impresentable que una persona que se dedica a resguardar la seguridad de la comuna, protegiendo a sus habitantes, sea atacada por delincuentes, sin tener cómo defenderse de manera proporcionada al ataque”, manifestó la máxima autoridad comunal.

Asimismo, agregó que el Municipio de Algarrobo presentará acciones legales en contra de los agresores, quienes se encuentran detenidos.

“Los municipios no pueden seguir invirtiendo en Seguridad Pública, sin que la ley les entregue más herramientas a los funcionarios para defenderse. Me he reunido con el ex presidente del Senado, con los alcaldes de todo el país, para que tengamos los instrumentos y medios para combatir la delincuencia”, sentenció.

PURANOTICIA