Municipalidad de Viña del Mar inicia intensa fiscalización a locales irregulares en Reñaca

De cara a la temporada estival, una serie de locales comerciales funcionarían de manera irregular actualmente en pleno centro del sector de Reñaca, en Viña del Mar, así lo denuncian los propios vecinos del lugar, quienes aseguran que tanto restaurantes como pubs no cumplirían con lo que dicen sus patentes, de lo que pueden o no hacer al interior de los recintos, y de noche durante los fines de semana se transformarían en verdaderas discotecas, e incluso muchos de ellos no contarían con sus terrazas debidamente regularizadas.

Ante esto, el municipio inició una intensa fiscalización, y una nueva clausura se registró en plena Avenida Ignacio Carrera Pinto, luego de que personal municipal llegara hasta un local comercial que funcionaba en el reconocido Long Beach, en pleno corazón del balneario de la Ciudad Jardín.

Según información preliminar, esta decisión del municipio viñamarino se habría debido a que el lugar habría funcionado sin las patentes y permisos correspondientes, específicamente al tratarse de una discoteca.

Además, vecinos del sector habrían advertido en múltiples oportunidades de los ruidos molestos que se escuchaban desde el establecimiento clausurado, lo que habría motivado la fiscalización al recinto por parte de personal municipal, quienes finalmente decidieron clausurar el local comercial.

Se espera que en los próximos días las fiscalizaciones se intensifiquen en el sector de Reñaca de cara a las Fiestas Patrias, y sobre todo al inicio de la primavera, en donde aumenta el descontrol por las noches, generando múltiples problemas en los vecinos del lugar.

PURANOTICIA