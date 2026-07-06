Municipalidad de Villa Alemana realizará nueva Atención Nocturna con trámites, feria de emprendedores y música en vivo

Este martes 7 de julio, la Municipalidad de Villa Alemana realizará la quinta edición del año de su Atención Nocturna Municipal, jornada en la que distintos servicios extenderán su horario de atención para que los vecinos gestionen trámites fuera del horario laboral habitual.

Además, y tal como se ha hecho una costumbre en los últimos meses, la programación incluirá una feria de emprendedores y un evento de música en vivo y karaoke.

La atención nocturna se desarrollará entre las 18:00 y las 21:00 horas en el edificio consistorial, ubicado en calle Buenos Aires #850.

La actividad incluirá servicios como atención veterinaria para mascotas, pago de patentes comerciales y derechos de aseo, postulación a beneficios sociales, asesoría jurídica y gestión de licencias de conducir.

De igual forma, se entregará información de interés para la comunidad en temáticas de Seguridad Pública, Medio Ambiente y otras.

En forma paralela, desde las 12:00 horas se llevará a cabo un evento de música en vivo, que incluirá tributos a cantantes como Emmanuel y Raphael, la presentación de diversos artistas y la opción abierta para que el público participe del karaoke.

Junto a esta programación, habrá una feria de emprendedores con los mejores productos locales de Villa Alemana.

PURANOTICIA