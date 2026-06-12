Municipalidad de Valparaíso inicia cambios al Plan Regulador Comunal para viabilizar expansión del Hospital Carlos van Buren

Tras el anuncio realizado por el Ministerio de Salud respecto del inicio de una hoja de ruta para concretar la expansión del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso, la alcaldesa Camila Nieto detalló cuáles serán las acciones que deberá impulsar el Municipio porteño para facilitar el desarrollo de este esperado proyecto hospitalario.

Cabe recordar que durante la sesión de la Comisión de Salud del Senado realizada el pasado martes, la ministra de Salud, May Chomali, comprometió el ingreso de la primera etapa del máster plan del recinto asistencial al Ministerio de Desarrollo Social dentro de los próximos tres meses, con el objetivo de obtener la Resolución Satisfactoria (RS) que permita avanzar posteriormente en la compra de terrenos, el diseño y la construcción de la futura expansión del principal hospital de la región.

En ese contexto, la jefa comunal de Valparaíso explicó ante las consultas de Puranoticia.c que el Municipio de la Ciudad Puerto también deberá asumir una serie de tareas para generar las condiciones urbanísticas que permitan materializar la iniciativa.

"Junto a otros concejales estuvimos en la Comisión de Salud del Senado, convocada por nuestra senadora Karol Cariola, de la región de Valparaíso, donde de forma transversal cada uno de los integrantes levantaron de forma muy fuerte y unida la necesidad de tener un nuevo Hospital Carlos Van Buren y que se puedan comprometer, de parte del Ministerio de Salud, los recursos para la compra de los terrenos respectivos", señaló la alcaldesa Camila Nieto.

En esa misma línea, la militante del Frente Amplio (FA) sostuvo que el rol del Municipio será clave para viabilizar el desarrollo del proyecto desde el punto de vista normativo y urbanístico. Así, indicó que "nosotros como Municipio también tenemos que hacer nuestra tarea y una de estas es la modificación sustancial del Plan Regulador Comunal de Valparaíso, que es un proceso que hemos comenzado durante este semestre, que viene también trabajándose desde el año anterior".

Asimismo, Nieto explicó que dicho proceso busca adecuar las normas de construcción vigentes para facilitar el emplazamiento de la futura infraestructura hospitalaria, subrayando que esta modificación "nos va a permitir autorizar la edificación de más pisos de los que actualmente se autorizan para que, de esa manera, poder realmente que el Servicio de Salud y el Ministerio de Salud compren los terrenos y diseñen y ejecuten el proyecto del Hospital Carlos Van Buren".

Las declaraciones de la Alcaldesa de Valparaíso permiten dimensionar que el avance del proyecto no dependerá únicamente de la obtención de recursos y de las gestiones impulsadas por el Ministerio de Salud, sino también de una serie de ajustes normativos que deberán concretarse a nivel comunal para hacer viable la construcción de una nueva infraestructura hospitalaria en el plan de la ciudad.

De esta manera, mientras el Gobierno avanza en la elaboración del máster plan comprometido para el Hospital Carlos van Buren, el Municipio de Valparaíso prepara modificaciones al Plan Regulador Comunal que buscarán habilitar las condiciones necesarias para la futura expansión del recinto asistencial, una iniciativa considerada estratégica para responder a las necesidades de atención de salud de la región.

PURANOTICIA