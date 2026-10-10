Municipalidad de Quilpué retira 60 toneladas de desechos desde microbasural en Belloto Norte

Un total de 60 mil kilos de residuos voluminosos fueron retirados desde microbasural ubicado en calle Lincoyan, en el sector de Belloto Norte, en el marco de un operativo desarrollado por la Dirección de Operaciones de la Municipalidad de Quilpué.

El despliegue busca avanzar en la recuperación de espacios públicos, mejorar las condiciones sanitarias de los barrios, evitar incendios y prevenir la formación de nuevos focos de acumulación ilegal de residuos.

Al respecto, la alcaldesa Carolina Corti, fue enfática en señalar que “se fiscalizará con firmeza”, ya que los microbasurales afectan la seguridad, la higiene y la convivencia de los barrios.

“En Quilpué no vamos a permitir que algunas personas sigan convirtiendo nuestros barrios en basurales. Vamos a fiscalizar con firmeza y aplicaremos las máximas sanciones que establece la ley a quienes boten, trasladen o depositen basura y escombros en lugares no autorizados. También perseguiremos a quienes lucran con el traslado ilegal de residuos y dañan el entorno de toda la comunidad”.

“Fueron seis jornadas para recoger estos 60 mil kilos de basura, se utilizaron 18 bateas, esto significa un alto costo para la Municipalidad que bien pudiera ser utilizado en labores de aseo y ornato en toda la comuna”, sentenció la jefa comunal.

Desde el municipio se continúa trabajando en labores de limpieza y mantención de distintos sectores de la comuna, con el objetivo de mantener los espacios públicos en mejores condiciones y promover entornos más limpios y seguros para las familias.

Asimismo, se hace un llamado a la comunidad a colaborar con el cuidado del entorno, evitando arrojar basura y escombros en lugares no habilitados y denunciando la formación de microbasurales.

PURANOTICIA