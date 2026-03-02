Permiso de Circulación 2026: Valparaíso invertirá $1.000 millones en reparar calles

Llegó marzo y, junto con ello, el Municipio de Valparaíso inició su campaña para incentivar el pago del Permiso de Circulación 2026 en la comuna, haciendo énfasis en los $1.000 millones que se invertirán en reparar las calles de los cerros y el plan, buscando generar así, bienestar en quienes habitan o visitan la comuna.

El proceso, iniciado en febrero, permite a los contribuyentes cancelar el permiso en una sola cuota o en dos cuotas. Quienes opten por el pago en dos partes deberán cancelar la primera —o el total— hasta el 31 de marzo, mientras que la segunda, podrá pagarse durante el mes de agosto.

Tras dar el vamos desde el punto de pago emplazado en la plaza Sotomayor, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó que “la inversión de $1.000.000.000 nos permitirá tapar todos los hoyos que se encuentran en los puntos más concurridos. Por tanto, lo que estamos instando es que todas las personas que aman Valparaíso o tienen algún nexo con nuestra ciudad, puedan comprometerse también con la posibilidad de pagar el permiso de circulación acá”.

Por su parte, Fernanda Meza, jefa de marketing del mall Paseo Ross, comentó que “estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente con un punto en nuestro segundo piso. Creo que es súper importante como empresa privada y pública apoyar a la comuna”.

En la misma línea, el concejal Jorge López enfatizó en que “es muy importante que quienes tenemos el corazón puesto en Valparaíso, también pongamos nuestro dinero en él y paguemos nuestro permiso. Tal como lo dijo la alcaldesa, son dineros que necesitamos para continuar con el mejoramiento de nuestra comuna”.

Finalmente, Grisel Pezoa, vecina de Playa Ancha, quién fue la primera persona en pagar su permiso en el punto dispuesto en plaza Sotomayor, afirmó que “siempre lo he pagado acá, yo iba a la Municipalidad ahora, pero ví que estaba listo acá y dije voy para allá y aproveché”.

PUNTOS Y FORMAS DE PAGO

El trámite puede realizarse de manera online, a través del sitio web www.yopagoenvalpo.cl, permitiendo a los vecinos y vecinas efectuar el pago de forma rápida y segura desde cualquier lugar.

Y con el objetivo de facilitar el acceso y reducir tiempos de espera, desde este lunes 2 de marzo se suman nuevos puntos de atención en:

• Plaza Sotomayor

• Mall Paseo Ross (Av. Argentina #540)

• Santa Isabel Curauma (Av. Cardenal Samoré #2335)

• Jumbo (Av. Argentina #51)

• Delegación Laguna Verde (Edén Bajo #20)

• Caleta Portales

• Santa Isabel Variante Agua Santa (#4010)

Estos puntos se agregan a los ya disponibles en la Plataforma de Atención Municipal (Av. Argentina #864) y en la Delegación de Placilla de Peñuelas (Av. Obispo Valdés #1421), ampliando significativamente la cobertura territorial del servicio en sectores de la ciudad.

Además, para quienes tengan multas TAG, podrán acogerse a la rebaja del 80%, pagando presencialmente, como también, desde este año, en la página www.yopagoenvalpo.cl.

Vale recordar que para realizar el pago es necesario contar con el Permiso de Circulación 2025 al día, la Revisión Técnica y de Gases vigentes, el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) vigente y el padrón del vehículo. En el caso de vehículos nuevos, se debe presentar además la factura y el certificado de homologación correspondiente.

PURANOTICIA