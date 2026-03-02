«Super Miércoles» en la región de Valparaíso: más de 240 carabineros reforzarán la seguridad ante el masivo regreso a clases

Al comenzar el mes de marzo y la vuelta de las actividades regulares, este lunes 2 se dio a conocer el plan de acción y coordinaciones que se han realizado en la región de Valparaíso ad portas del denominado «Super Miércoles».

El retorno a las actividades educativas contempla a 1.289 establecimientos educacionales de la zona, ya sea municipales como particulares subvencionados, de Servicios Locales de Educación Pública y particulares pagados, que inician oficialmente sus actividades, convocando a 357 mil estudiantes para dar inicio al año escolar.

La Jefa de Zona Valparaíso de Carabineros, general Patricia Vásquez, detalló que “en el Gran Valparaíso tenemos más de 240 efectivos que vamos a tener desplegados a contar de las 6:30 horas de la mañana el miércoles, y hoy ya contamos con 160 carabineros extraordinarios, porque ya existió un ingreso de colegios particulares a los centros educacionales".

"Tenemos 45 puntos críticos detectados donde efectivamente hay que agilizar y prevenir los accidentes de tránsito y tenemos preocupación por puntos como la recta Las Salinas, Los Carrera en Quilpué, Uno Norte, Av. España, Av. Argentina, Muelle Barón, por lo que llamamos a que la gente salga temprano de sus casas y tome vías alternativas para agilizar los tiempos de llegada a los colegios", complementó.

En esa línea, el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, indicó que " el grueso de los estudiantes parte el día miércoles 4 y, por lo tanto, hemos estado trabajando con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Transportes, con Carabineros , para prepararnos en un plan que ya conocemos y hemos trabajado años anteriores, pero que se ha ido incrementando respecto de la cantidad de vehículos, respecto de los estudiantes, de la población en general, por lo tanto la idea es que pasemos una semana sin sobresaltos y que la población esté preparada y vaya viendo alternativas de flujo donde se producen las principales congestiones, para que el «Súper Miércoles» sea un día de buen retorno a las actividades habituales para los estudiantes y sus familias”.

En materia de educación, el seremi Juan Pablo Álvarez destacó que "se ha desarrollado un trabajo anticipado, coordinado e intersectorial para asegurar que estén todas las condiciones que permitan un regreso seguro y organizado. Durante las últimas semanas se ha desplegado una articulación activa con distintos servicios públicos, entre ellos la Junaeb, la Seremi de Economía y el Sernac, con el propósito de acompañar a las familias en un mes desafiante. Este trabajo considera apoyos concretos como la correcta implementación del Programa de Alimentación Escolar, la orientación en la compra de útiles y uniformes, y la fiscalización para resguardar los derechos de madres, padres y apoderados”.

En cuanto a Transporte, el seremi Jean Piere Ugarte indicó que "hemos podido detectar que tanto los flujos del transporte público, en sus planes operacionales como también el transporte privado, han tenido un aumento en ejes como Los Carrera, Paso Hondo, recta Las Salinas, Av. España. En ese sentido, apelamos a la planificación de los viajes, a usar vías alternativas, apelar también al uso del transporte público que es el modo más eficiente de transporte. También por parte de la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones seguimos teniendo buenas noticias, somos de las mejores regiones en función de la cobertura y también de las redes que no presentan mayores afectaciones en la totalidad del gran Valparaíso y así también en la región".

La seremi de Seguridad Pública, Alejandra Romero, valoró que “se han establecido lugares críticos con el respectivo despliegue de Carabineros que va a estar a lo largo de la región, principalmente fortaleciendo el gran Valparaíso que es la zona que se ve mayormente afectada por el mayor flujo vehicular y también por el mayor tránsito de personas que se dirigen a sus trabajos y a sus escuelas. Carabineros además ha establecido aquellos establecimientos que requieren una vigilancia especial en horarios de entrada y/o salida de la jornada escolar para que el año escolar se desarrolle sin ninguna complicación".

Cabe hacer presente que, además, un total de 169 establecimientos educacionales van a contar con Carabineros de Tránsito, según una matriz donde es más riesgoso que los niños y las niñas puedan tener un accidente.

