Incendio afecta a cuatro departamentos en edificio del Mirador de Reñaca

Un incendio estructural afecta a un edificio ubicado en la parte alta de Viña del Mar, desde donde se aprecia afectación en cuatro departamentos.

Se trata de un inmueble ubicado en la intersección del pasaje Nicolás Copérnico con calle Los Pensamientos, en el sector conocido como Mirador de Reñaca.

Diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín trabajan en la emergencia, la que presenta una gigantesca columna de humo.

La institución informó en redes sociales que "se activa la sirena de alarma pública por segunda alarma de incendio estructural que afecta viviendas en Reñaca Alto".

De igual forma, hicieron un llamado a que "conduzca con precaución y despeje paso para vehículos de emergencia" y a que "evite dirigirse al lugar".

