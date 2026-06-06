Municipalidad de Quilpué decreta duelo comunal por sensible fallecimiento del concejal Daniel Raab Camalez

Con profundo pesar, la Municipalidad de Quilpué comunicó a la comunidad el sensible fallecimiento del concejal Daniel Raab Camalez, reconocido dirigente gremial, profesional del área agrícola, Ciudadano Ilustre de Quilpué y vecino profundamente comprometido con el desarrollo y bienestar de nuestra comuna.

Durante su trayectoria, Daniel Raab destacó por su permanente vocación de servicio y su estrecho vínculo con la comunidad quilpueína. Su experiencia, conocimiento del territorio y compromiso con el desarrollo local lo llevaron a desempeñar importantes responsabilidades, entre ellas la dirección de la Cámara de Comercio de Quilpué y, desde diciembre de 2024, el cargo de concejal, función que ejerció con responsabilidad, cercanía y convicción.

Su aporte a la vida pública comunal trascendió distintos ámbitos. Quienes compartieron con él destacan su permanente disposición al diálogo, su compromiso con los vecinos y su visión de futuro para Quilpué. Entre sus principales anhelos se encontraba la concreción del Parque Metropolitano de Quilpué, iniciativa que impulsó durante años y que reflejaba su profundo amor por la ciudad.

Ante esta pérdida, la Municipalidad de Quilpué ha decretado Duelo Comunal como señal de respeto y reconocimiento a su trayectoria, a su compromiso con la comuna y al legado que deja en la vida pública local.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, expresó sus condolencias y destacó la calidad humana del concejal. “Daniel fue un vecino comprometido, un servidor público cercano y un gran conocedor de nuestra comuna. En lo personal, me correspondió compartir con el concejal no solo el trabajo municipal, sino también una historia común de servicio público desde Renovación Nacional. Siempre encontré en él a una persona cercana, respetuosa, generosa con su experiencia y profundamente comprometida con el bienestar de nuestra comunidad. Su partida deja un vacío humano y político que será difícil de reemplazar", señaló la jefa comunal.

El municipio además extendió sus más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, amistades y a toda la comunidad que hoy lamenta su partida.