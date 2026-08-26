Municipalidad de La Cruz seguirá como querellante en causa por ataque a familia donde niño de 7 años resultó herido a bala

Un importante avance registró la investigación por el violento asalto ocurrido la noche del 27 de abril en el sector de Don Bosco, en la comuna de La Cruz, lugar donde una familia fue víctima de un ataque que terminó con un niño herido por un disparo.

Y es que la PDI logró detener a uno de los presuntos participantes del hecho, quien quedó en prisión preventiva por al menos los próximos 90 días de investigación, periodo durante el cual continuarán las diligencias destinadas a esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la eventual participación de otras personas.

A raíz de este brutal ataque registrado el pasado mes de abril, el Municipio de La Cruz presentó una querella contra quienes resultaran responsables por los delitos investigados, acción que fue acogida por el Juzgado de Garantía de La Calera y posteriormente acumulada a la causa impulsada por el Ministerio Público.

Durante la formalización se produjo, además, un hecho relevante para la acción emprendida por la casa edilicia. La defensa del imputado cuestionó la legitimación del Municipio para intervenir como querellante; sin embargo, la abogada de la Dirección de Seguridad Pública de La Cruz, Susana Correa, expuso los fundamentos jurídicos de la acción y el tribunal resolvió mantener la participación municipal en la causa.

De esta manera, el Municipio de La Cruz podrá continuar interviniendo activamente en el proceso y ejerciendo las facultades correspondientes como querellante. Asimismo, durante la audiencia, la representación municipal adhirió a la posición del Ministerio Público respecto de la medida cautelar solicitada para el imputado, resolviendo finalmente el tribunal decretar su prisión preventiva.

Cabe hacer presente que la acción judicial forma parte de medidas adoptadas por la administración de la alcaldesa Filomena Navia desde que se conocieron los hechos. El Municipio tomó contacto con la familia para brindar acompañamiento psicológico, social y jurídico, además de poner a disposición de las policías los antecedentes y registros de cámaras que pudieran contribuir a las diligencias.

Finalmente, desde la entidad comunal señalaron que continuarán acompañando a la familia y participando activamente del proceso judicial, indicando que la protección de niños y de toda la comunidad sigue siendo una prioridad para la gestión municipal.

PURANOTICIA