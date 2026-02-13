Municipalidad de Concón dispuso de la escuela Puente Colmo como albergue en caso de que vecinos sea vean afectados por incendio

El administrador municipal de Concón, Sebastián Tello, entregó información sobre el incendio forestal que afecta a la comuna de la región de Valparaíso.

Indicó que la escuela Puente Colmo será habilitada como albergue en caso de que vecinos se vean afectados por el siniestro.

"Nos encontramos acá con el equipo de salud, con equipo de seguridad pública, gestión de riesgo y desastre, con el objeto de mantener habilitado este lugar (escuela Puente Colmo) como albergue en el caso poco probable de que sea necesario finalmente para los ciudadanos que se pueden ver afectados por este incendio forestal".

Agregó que "nuestro equipo se encuentra desplegado en todos los puntos. En el sector Peumo en este minuto se encuentra desplegado el equipo de gestión de riesgo y desastre, está con personal de bomberos y carabineros monitoreando directamente el incendio con el objeto de ver cuál es el posible avance de los focos de incendio, además del combate activo de las brigadas de Conaf y también bomberos de la comuna y de distintas comunas que nos están apoyando".

Tello indicó que el albergue va "a empezar a funcionar aproximadamente en una hora más, si es que es necesario que la gente quiera recurrir a este momento, puede venir desde ya, pero en una hora más va a estar preparado de forma completa".

Luego sostuvo que el siniestro "por un tema del cambio del viento no se encuentra desplazándose hacia la comuna de Concón, así que hay un llamado efectivo a la tranquilidad.

"Le pedimos de que tengan siempre alerta, que estén cerca de sus teléfonos, porque en el caso de que sea necesario una evacuación de emergencia, va a llegar una alarma mediante una alerta SAE, así que les pedimos a la comunidad de que ponga atención", solicitó.

El funcionario aseguró que "van a estar desplegados nuestros equipos de seguridad pública y de carabineros también ayudando a la evacuación".

Finalmente, señaló que "les pedimos de que se informen por los canales oficiales, nosotros mediante nuestras plataformas también vamos a ir entregando información, pueden llamar a los números únicos de emergencia y así todas las plataformas que van a estar habilitadas para tener información real y fidedigna".

