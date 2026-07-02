Mundaca reabre debate por eliminación de delegados presidenciales: "Demanda permanece en todos los gobernadores"

La eliminación del cargo del Delegado Presidencial Regional volvió a instalarse en el debate sobre la descentralización, luego de que el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, reiterara que se trata de una demanda que sigue vigente entre las autoridades regionales electas y que, a su juicio, continúa siendo una tarea pendiente para fortalecer la autonomía de los territorios.

La discusión se arrastra desde la entrada en vigencia de la elección de gobernadores regionales en 2021, cuando las funciones que antes concentraban los antiguos intendentes fueron divididas entre un gobernador elegido por votación popular y un delegado presidencial designado por el Presidente de la República. Desde entonces, distintos gobernadores han planteado que la coexistencia de ambas figuras genera duplicidad de funciones y limita el proceso de descentralización.

Consultado sobre esta materia, Mundaca recordó que "durante el mandato del Presidente Boric esto se había planteado como iniciativa de campaña, pero finalmente no se cumplió. Y lo que nos han dicho los gobiernos es que es la forma en la cual se representa al Gobierno en el territorio".

Asimismo, planteó que "es evidente de que hay contradicciones, hay ciertas controversias también. Creo que hoy día el Gobierno se puede representar muy bien a través de sus Seremías, a través de sus secretarios regionales ministeriales, sin dudas".

De igual forma, la autoridad de la V Región manifestó que "es una cosa que está pendiente, es una demanda que permanece en todos los gobernadores regionales y, por tanto, esperamos que el día de mañana, cuando haya una comprensión lectora suficiente de la importancia que tiene la descentralización, eso termine".

Las declaraciones del gobernador regional vuelven a poner sobre la mesa una discusión que ha sido impulsada transversalmente por distintas autoridades regionales desde la creación de los gobiernos regionales electos. El principal planteamiento apunta a que el Ejecutivo mantenga su presencia en las regiones a través de las secretarías regionales ministeriales, evitando la coexistencia de dos autoridades con atribuciones sobre un mismo territorio.

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