Cerca de 3 mil trabajadores debieron evacuar dependencias de ENAP en Concón por un anuncio de bomba en el casino

Más de 3 mil trabajadores y personal contratista fueron evacuados de manera preventiva durante la tarde de este miércoles desde las instalaciones de la Refinería Aconcagua de ENAP, ubicada en la comuna de Concón, luego de detectarse un mensaje que contenía una amenaza de bomba al interior del casino del recinto.

A través de una declaración, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó que el hecho ocurrió alrededor de las 15:00 horas, activándose inmediatamente los procedimientos internos establecidos para este tipo de situaciones.

"ENAP Refinería Aconcagua informa que esta tarde, alrededor de las 15:00 horas, fue detectado un mensaje con una amenaza de bomba en el casino", señaló la empresa.

Como medida preventiva, la estatal dispuso la evacuación del personal que se encontraba en las instalaciones, mientras se adoptaban las medidas de seguridad correspondientes.

Tras conocerse la alerta, funcionarios de la Cuarta Comisaría de Concón concurrieron hasta el recinto y procedieron a aislar el sector donde se originó la emergencia.

Posteriormente, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros llegó hasta las dependencias de la refinería para activar el protocolo correspondiente y realizar las diligencias destinadas a determinar si existía algún elemento que pudiera representar un riesgo.

El procedimiento policial se concentró inicialmente en el sector del casino, el cual se encuentra alejado de las instalaciones correspondientes a la planta de refinación.

De manera paralela, se implementaron medidas preventivas de tránsito y seguridad en las inmediaciones del complejo industrial, con el objetivo de facilitar el despliegue de los equipos policiales y mantener resguardados los accesos mientras se desarrollaban las diligencias.

Desde ENAP recalcaron que la evacuación respondió a una medida preventiva y que la empresa activó "de inmediato los protocolos internos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones".

Minutos más tarde, desde Enap Refinería Aconcagua informaron que "a las 17:20 horas concluyó la revisión especializada realizada por el GOPE de Carabineros, sin encontrar elementos sospechosos en las instalaciones".

PURANOTICIA