Mundaca dice que «Acuerdo por San Antonio» está elaborado, pero atribuye retraso a Alcaldesa: "No tuvimos buena comunicación"

Este domingo 24 de noviembre se llevará a cabo en la región de Valparaíso –y en otros 10 territorios del país– la segunda vuelta de la elección de Gobernadores Regionales, instancia donde competirán, en representación del oficialismo, Rodrigo Mundaca; y la carta de Chile Vamos y la oposición en su conjunto, María José Hoffmann.

Faltando sólo horas para el inicio de este trascendental proceso que dirimirá quién regirá los destinos de la región de Valparaíso por el periodo 2024-2028, el ingeniero agrónomo, activista de Modatima y autoridad en ejercicio, conversó con «Políticamente Directo», de Puranoticia.cl, donde dio cuenta de los principales temas que interesan a la región.

En ese sentido, Mundaca aprovechó la oportunidad para criticar los debates televisados en los que ha participado con su contrincante durante los últimos días, donde justamente dijo que no se abordan en profundidad los temas que interesan a la ciudadanía y que se enfocan principalmente en la discusión y el conflicto.

"No es que no me gusten, pero si fueran de ideas, de proyectos, de visión de región, estaría agradecido y contento; pero tienden a aminorar las propuestas porque se caracterizan por la agresión y la descalificación. Yo debo hablar de la región porque conozco la región y puedo hablar de las necesidades, proyectos y anhelos de la región, por tanto he evitado caer en ese juego de la descalificación", comenzó el candidato.

De paso, repasó a Hoffmann y sus apoyos en esta segunda vuelta, señalando que "es curioso que nuestra adversaria se ha caracterizado por traer a Evelyn Matthei un par de veces, a Sichel, a Desbordes. (...) Yo espero que Sichel cuando sea Alcalde de Ñuñoa y tenga que relacionarse con Agorechi, como yo soy presidente de los gobernadores, utilice el mismo lenguaje cuando me tenga al frente". Considerando que él trajo al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, dijo que "él jamás descalificó como sí lo hizo Sichel".

«ACUERDO POR VALPARAÍSO»

Uno de los temas que asoma como fundamental de cara al desarrollo económico de la región de Valparaíso tiene que ver con los puertos, tanto de Valparaíso como de San Antonio. Al respecto, Rodrigo Mundaca expresó que "me gustaría recoger lo que planteó Daniel Fernández, que es presidente del Consejo Marítimo Portuario. Él sostiene que el problema no es la gestión de los puertos (...) sino que es la logística terrestre, que tiene que ver con trenes, que si no los tenemos habilitados hoy es muy difícil poder aumentar la movilización de cargas en los puertos, y es difícil tener suficiencia y autonomía en materia portuaria para llegar a destinos que exigen que el Pacífico sur sea una vía expedita de llegada a los distintos mercados".

Respecto a los avances del «Acuerdo por Valparaíso», recordó que se está licitando el desarrollo estratégico de los 11 kilómetros del borde costero; se está licitando la recuperación y reconstrucción de la bodega Simón Bolívar; y en diciembre se pondrá la primera piedra porque se iniciarán las faenas del proyecto «Parque Barón», que comenzará por el cabezal norte, justamente en la bodega Simón Bolívar.

En cuanto al Terminal 2 (T2), vale recordar que ya se enviaron las respuestas a las observaciones que planteó la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), por lo que actualmente se está a la espera de que se dé la conformidad al Estudio de Impacto Ambiental y a las correcciones realizadas. "En el Puerto de Valparaíso se está trabajando, pero si me preguntas qué es lo más atrasado: Puerto San Antonio, que tiene un retraso, que no ha sido responsabilidad nuestra", sostuvo el candidato.

EL RETRASO DE SAN ANTONIO

En torno a estos retrasos en San Antonio, Mundaca reconoció a Puranoticia.cl que han habido ciertos "intereses que han conspirado" contra el desarrollo de este terminal.

En ese sentido, adelantó en exclusiva que el «Acuerdo por San Antonio» está elaborado y redactado, pero que éste ha sufrido retrasos porque "no tuvimos una buena comunicación con la Alcaldesa de turno (Constanza Lizana), que en algún minuto nos planteó la necesidad de plebiscitar el acuerdo, y nosotros dijimos que era imposible, porque no lo hicimos en Valparaíso, porque no se podía, porque los tiempos no coincidían y porque además había un propósito de plebiscitarlo en periodo de campaña y no se puede jugar con el desarrollo portuario con intereses particulares porque esos intereses terminan atentando contra el desarrollo portuario".

Frente al interés de inversionistas de Estados Unidos en el Puerto de San Antonio, comentó que "hay empresas nacionales interesadas y también de América del Sur y de América del Norte, y creo que el acto licitatorio para un proyecto de esta naturaleza requiere de inversión pública y también privada. Si estamos pensando en un desarrollo portuario que tiene como propósito pasar de 3 millones de TEUS a 10 millones de TEUS en los próximos 15 años, la inversión privada es fundamental".

Pero este proyecto, entre otras trabas, también ha tenido complicaciones medioambientales, de las que puntualizó que "la claridad medioambiental en San Antonio se está corrigiendo en las observaciones, donde no se van a tocar los cuerpos de agua dulce que están en la ciudad, donde se está mejorando el tema de la accesibilidad de la playa de Llolleo. Es decir, se está trabajando".

MATERIA HÍDRICA

En materia de agua y materialización de proyectos hídricos, el candidato a la reelección analizó en «Políticamente Directo» respecto a la construcción de embalses en la Quinta Región que "muchas veces se nos imputa a nosotros, como Gobierno Regional, la construcción de embalses, lo que excede con creces nuestros recursos".

Pero entonces, ¿qué puede hacer un Gobernador Regional en la materia? Al respecto explicó que "podemos gestionar muchísimo" y que "ese embalse (en La Ligua) se va a construir y se va a bajar de 50 millones de m3 a 30 millones de m3".

También recordó que en uno de los debates televisados durante estos días le preguntaron por el agua y que su respuesta fue que "declamé la cantidad de metros lineales que hemos invertido en materia de revertimiento de canales; declamé también la cantidad de obras construidas en materia de represamiento de agua, a propósito del convenio Gore-Indap y Gore- Comisión Nacional de Riego".

Acerca de la construcción de plantas desalinizadoras, como la que se construye en Puchuncaví, Rodrigo Mundaca sostuvo que "nosotros somos contraparte técnica de un proyecto que lidera el HUB Ambiental de la Universidad de Playa Ancha, donde se está trabajando con una planta móvil de desalinización en Las Salinas de Pullally, donde estamos desalinizando aguas subterráneas para producir 20 litros por segundo todos los días, en Papudo. Eso significa que hemos recuperado más de 200 pequeños agricultores que son productores hortofrutícolas con esa agua que desalinizamos".

CRÍTICAS POR CAMIONES ALJIBE

Diputados de oposición (Camila Flores, Andrés Celis y Luis Sánchez) a sólo días de la segunda vuelta por la Gobernación Regional de Valparaíso, denunciaron públicamente irregularidades en la adquisición de camiones aljibe, una licitación del 2021.

Mundaca recogió el guante y explicó a Puranoticia.cl que "todos los alcaldes de la región llegaron en septiembre de 2021 a solicitarnos una inversión en materia de camiones aljibe, básicamente porque teníamos una crisis hídrica brutal. Compramos 52 camiones aljibe y al acto licitatorio se presentó Porsche y Kauffmann. El acto licitatorio derivó en Porsche, que fue el proveedor de los camiones aljibe en un escenario brutal de crisis hídrica. Lo que hicimos fue comprar esos camiones aljibe y ponerlos a disposición del Municipio en un algoritmo 3, 2, 1 dependiendo de la densidad de población".

De paso, recordó que durante la comisión investigadora del megaincendio quedó establecido que esos camiones son mencionados en un párrafo particular del informe finalmente aprobado en la Cámara de Diputados, donde se destaca la importancia de estos camiones aljibe para controlar la emergencia de febrero pasado.

Pero más allá de eso, Mundaca dijo enfáticamente que detrás de esta denuncia y solicitud de pronunciamiento a Contraloría hay un "aprovechamiento político" de los parlamentarios de la oposición. "Sin dudas, si estamos a dos días de la elección de segunda vuelta y este tipo de artimañas, de prácticas, es muy propio del sector que me toca enfrentar, es muy propio de la UDI", señaló el candidato del oficialismo.

Finalmente expuso sobre este tema que "yo no tengo por qué mentir, yo no miento, yo digo la verdad. Cuando digo que en el Gobierno Regional no hay ningún trabajador imputado o citado al Ministerio Público, o que haya metido las manos, lo digo con toda propiedad. Es más, al adversario en algún minuto le dije que levantemos el secreto bancario, que no tengo ningún problema, que viéramos el origen de los dineros y que, además, nos hagamos un test de drogas".

LLAMADO AL "VOTO SENSATO"

Por último, el candidato del pacto «Por un Chile mejor» cerró su intervención en el programa indicando que "desde este medio, quiero decirles que no tenemos la rueda de la fortuna clavada, que nos caracteriza nuestra sencillez y humildad, y que lo que ocurra el 24 de noviembre será fruto del ejercicio de la soberanía popular porque puedo decir, a mi favor, que vivo en la región, que conozco los territorios de la región, sé cómo se sube al cerro Bellavista y a todos los territorios, por ende conozco y comprendo las necesidades de nuestro pueblo; conozco y comprendo las necesidades de combatir las asimetrías de nuestra región; y he sido el primer Gore electo democráticamente".

Y continuó su mensaje recordando que "el 20 de marzo del 2024 firmé un convenio de trabajo con Dorothy Perez, la ahora contralora general, donde utilizamos los sistemas informáticos para el seguimiento de la flota vehicular del Gore, para mejorar la gestión administrativa y donde estamos capacitando a funcionarios para hacer mucho más eficiente nuestro trabajo. Tenemos un sistema de rendición de cuentas en línea con la Contraloría, tenemos una unidad de auditoría interna en el Gore, hemos trabajado de manera transparente y proba, y entendemos perfectamente bien que el 24 de noviembre representamos una opción completamente distinta".

"Por tanto, hoy, desde este medio, mi llamado es al voto sensato, al voto de las y los que habitamos la región de Valparaíso, que anhelan tener una región no solamente de derechos, sino que también que nos proteja a todas y todos. Hemos dado muestras que hemos trabajado con los 38 municipios y los 38 alcaldes y alcaldesas, sin distingo ni resabio, poniendo por delante el bienestar y el buen vivir de todas y todos. Muchísimas gracias, mucho cariño y particularmente a aquellos que se levantan todos los días para llevar el pan a la boca de sus hijos y de sus hijas", sentenció.

