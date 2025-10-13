Multicancha del cerro Los Placeres de Valparaíso será sometida a obras de mejoramiento

En sesión ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso, se aprobó la propuesta de adjudicación para la ejecución del proyecto «Mejoramiento Multicancha El Tordo, Cerro Placeres», iniciativa financiada a través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) del Gobierno Regional, por un monto máximo de $174.804.901.

El proyecto, que se desarrollará en calle Violeta Parra del cerro Los Placeres, responde a una necesidad levantada por la comunidad, ya que actualmente la multicancha se encuentra en condiciones deficientes para su uso, es por esto que se contempla una intervención integral del recinto deportivo, con el objetivo de entregar a la comunidad un espacio seguro y de calidad para la práctica de diversas disciplinas.

Las obras consideran la habilitación de la cancha con superficie de hormigón, ampliando su uso a distintas actividades deportivas; rehabilitación del cierre perimetral, instalación de luminarias para extender los horarios de uso, construcción de gradas, bebedero y equipamiento deportivo, canalización de aguas provenientes de la superficie de juego, entre otros.

Gladys Retamal, presidenta de la Agrupación «Cancha El Tordo», señaló que “nosotros queremos recuperar un espacio para todos nuestros vecinos y nuestro entorno, comunidades, grupos deportivos, sociales y culturales. Por eso es tan importante ese lugar para nosotros y para todos nuestros pequeños, porque son ellos los que necesitan un espacio con cuidado, con atención, para poder realizar sus eventos".

Este mejoramiento ha sido adjudicado a la empresa Construcciones Exal Limitada y cuenta con un plazo máximo de ejecución de 180 días corridos, a contar de la fecha de entrega del terreno para la ejecución.

Marcel Debeuf, presidente de la comunidad Santa Bárbara, dijo que “el mejoramiento para todos nosotros significa que vamos a poder tener un lugar digno y seguro para que los niños puedan volver a pasar tardes de esparcimiento en ella. Y no solamente el fútbol, ya que al ser multicancha, van a poder practicar otras disciplinas, otros deportes, así que estamos muy contentos con el avance de la Multicancha El Tordo".

Finalmente, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó que "la adjudicación de este proyecto es una respuesta concreta de nuestra administración a una demanda muy sentida y esperada por parte de la comunidad del cerro Placeres. Sabemos que es importante tener espacios deportivos que sean seguros, dignos y que estén bien equipados, sobre todo, para el trabajo que los distintos clubes deportivos y organizaciones hacen con los niños, niñas y adolescentes de nuestra comuna. Es por eso que con esta inversión vamos a transformar un recinto que está deteriorado en una multicancha de calidad que podrá ser disfrutada por los niños, jóvenes y familias de todo el cerro. Seguimos avanzando en la recuperación de los espacios públicos en los cerros de Valparaíso”.

