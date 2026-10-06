Multicancha de Villa Rukán III será renovada con inversión del Municipio de Viña del Mar

Con el objetivo de recuperar un espacio comunitario deteriorado para transformarlo en una infraestructura deportiva, recreativa, inclusiva y de alto impacto, que promueva el bienestar integral de los vecinos, el Municipio de Viña del Mar llevará a cabo el proyecto de construcción y mejoramiento de la multicancha multipropósito de Villa Rukán III, en Reñaca Alto.

La alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que “la recuperación de espacios públicos e inversión concreta en los barrios de Viña del Mar es el camino que estamos impulsando como municipio y que esperamos seguir consolidando en los distintos cerros de nuestra ciudad. Ya son varias las obras inauguradas y hoy, este nuevo proyecto permitirá entregar un espacio renovado a Reñaca Alto, particularmente a la Villa Rukan, un sector donde sus vecinos y vecinas se caracterizan por su compromiso, organización y participación comunitaria”.

La jefa comunal destacó que “trabajando unidos, vamos a entregar a la comunidad una nueva cancha de juegos, una explanada para encuentros comunitarios y un espacio seguro, versátil y de uso múltiple, que responde a una necesidad concreta del sector”.

Asimismo, Ripamonti subrayó que "cuando decimos que Viña del Mar es una sola hablamos precisamente de esto: de una ciudad donde la inversión municipal llega a todos sus rincones, donde recuperamos espacios para las familias y fortalecemos la vida en comunidad. Porque los recursos públicos deben traducirse en mejoras concretas para la calidad de vida de las personas, sin importar en qué barrio o cerro vivan”.

La iniciativa fue presentada por la Junta de Vecinos Villa Rukan III en el marco del programa de Presupuestos Participativos del Municipio de la Ciudad Jardín, destacándose por ser la más votada a nivel comunal.

La inversión municipal alcanza los $59.487.186 y el plazo de ejecución son 120 días corridos, contados desde la entrega de terreno que se efectuó el 10 de septiembre.

Los trabajos, que ya se encuentran en ejecución, incluyen la construcción de muros de contención, pavimento de hormigón para la superficie de la cancha, pintura demarcatoria y construcción de soleras.

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