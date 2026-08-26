Mulet impulsa comisión investigadora por reportes de emisiones de Enap y apunta a establecer responsabilidades políticas

Una nueva arista se suma a la controversia generada por las inconsistencias detectadas en los reportes de emisiones de dióxido de azufre (SO₂) de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) en Concón, luego de que la propia estatal reconociera diferencias entre las cifras informadas durante años a la autoridad ambiental y aquellas obtenidas tras corregir la metodología utilizada para calcular sus niveles de recuperación.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, Enap reportó durante años tasas de recuperación superiores al 98% de dióxido de azufre, mientras que una revisión de la metodología utilizada llevó a establecer que los niveles se situaban en torno al 90%. La situación resulta especialmente relevante en el marco del cumplimiento del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, zona industrial que durante décadas ha enfrentado episodios de contaminación y preocupación de sus habitantes por los efectos sobre la salud.

En este contexto, el diputado Jaime Mulet anunció que este miércoles 26 de agosto presentó ante la Cámara de Diputados y Diputadas una solicitud para conformar una Comisión Especial Investigadora (CEI) que permita determinar eventuales responsabilidades administrativas y políticas relacionadas con el caso.

"He presentado una solicitud de Comisión Especial Investigadora (CEI) por la situación de Enap. El incumplimiento del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica por parte de esta empresa del Estado nos debe llevar a investigar todo tipo de responsabilidades. Las penales están siendo investigadas, las del interior del gobierno y de la empresa –que van avanzando, se nos dice– pero también las políticas", sostuvo.

El parlamentario de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) enfatizó que, a su juicio, la gravedad del caso aumenta debido a que se trata de una empresa estatal que debe cumplir con las exigencias ambientales y, al mismo tiempo, forma parte del aparato público que debe velar por el cumplimiento de dichas normas.

"Una empresa del Estado, del Estado que está obligado a supervigilar el cumplimiento de las normas, no puede tener una situación tan irresponsable como la que ha ocurrido durante años", sostuvo el representante de Atacama.

El diputado Jaime Mulet también puso especial énfasis en el tipo de contaminante involucrado, afirmando que se trata "ni más ni menos que de dióxido azufre, cuyas emanaciones provoca, además graves daños en la salud de la población".

La solicitud de la CEI a Enap busca, precisamente, que la Cámara pueda revisar los antecedentes disponibles y establecer qué ocurrió con la información entregada por la empresa estatal, además de determinar eventuales responsabilidades de quienes participaron en la elaboración, revisión y supervisión de dichos reportes.

El congresista también vinculó la situación con las medidas adoptadas anteriormente frente a otros episodios de contaminación en esta zona de la región de Valparaíso. Como ejemplo, recordó el cierre de la Fundición Ventanas de Codelco, concretado durante 2023, decisión que estuvo relacionada con el proceso de transición hacia un modelo de fundición y con los compromisos ambientales asumidos en la zona.

"Se han cerrado otras empresas y esta compañía del Estado estaba emitiendo gases mucho más allá de lo que permitía la norma, mintiéndole a toda la población. Esto es muy grave", expresó Mulet al anunciar la solicitud de CEI.

Por último, llamó a sus pares de la Cámara Baja a respaldar la iniciativa, indicando que "espero que se apruebe y que se junten las firmas para llegar al fondo de la verdad y sancionar a la dirección política de la compañía, también a sus ejecutivos, directores y quienes fueron responsables de una situación de esta naturaleza”.

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