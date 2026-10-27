Mulet califica de "extremadamente grave" los cargos contra Enap en Concón y pide respaldar comisión investigadora en la Cámara

El diputado Jaime Mulet calificó como “extremadamente grave” la formulación de cargos de la Superintendencia del Medio Ambiente contra ENAP Refinería Aconcagua por entrega de información falsa e incompleta sobre emisiones de dióxido de azufre y llamó a respaldar la Comisión Especial Investigadora (CEI) que impulsa en la Cámara para determinar responsabilidades penales, internas y políticas.

La SMA formuló cuatro cargos contra la estatal, dos de ellos clasificados preliminarmente como gravísimos. El organismo cuestionó información reportada sobre la eficiencia de recuperación de azufre y detectó omisiones deliberadas en el cálculo de emisiones de dióxido de azufre (SO₂). Además, anunció que remitirá los antecedentes al Ministerio Público y a la Contraloría por eventuales delitos y otros incumplimientos.

El parlamentario de la FRVS destacó la acción de la SMA contra ENAP “por algo que denunciamos nosotros hace más de un mes, que tiene que ver con la falta de control respecto a la emisión de dióxido de azufre hacia las comunas de Concón, Puchuncaví y Quintero, producto de mala información que emanaba de la propia empresa”.

En ese sentido, el legislador resaltó que “la Superintendencia ahora ha comprobado que se entregó información falsa, se cometió un delito, y obviamente ha iniciado un procedimiento sancionatorio contra ENAP”.

Considerando esto, Mulet sostuvo que los antecedentes deben ser investigados también en sede penal y fue más allá al apuntar a eventuales responsabilidades dentro de la compañía.

“Hay que decirlo así: de acuerdo a la Superintendencia, hay delincuentes dentro de ENAP que han permitido la emisión de gases tóxicos que vulneran el acuerdo para remediar el medio ambiente y para poner límites, ¿cierto?, y han dañado la salud de los habitantes de estas tres comunas. Esto es extremadamente grave”, señaló.

El diputado recordó además que impulsa una Comisión Especial Investigadora en la Cámara para abordar el caso y llamó a los parlamentarios, especialmente a los representantes de la Región de Valparaíso, a respaldar su creación.

“Nosotros tenemos acá una Comisión Especial Investigadora que hemos anunciado hace algunas semanas atrás. Y le pido a los parlamentarios —me llama la atención que solo el diputado Hotuiti Teao, de la rgión de Valparaíso, la firme— porque hay que investigar a fondo las responsabilidades”, afirmó.

Finalmente, Mulet sostuvo que "hay que investigar a fondo las responsabilidades, no solo las penales y las internas de la empresa, sino también las responsabilidades políticas de que una empresa del Estado reitere su mala conducta en esta materia y ahora cometiendo delitos y, obviamente, poniendo en riesgo la salud de la población”.

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