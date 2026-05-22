Mulet advierte "grave" crisis de gestión en Codelco y anuncia ofensiva ante el Tribunal Constitucional por invariabilidad tributaria

En entrevista con Puranoticia Matinal, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, abordó con dureza los complejos escenarios que enfrentan la corporación estatal Codelco y la discusión de la "megarreforma" tributaria que actualmente se tramita en el Congreso.

El parlamentario calificó como "extremadamente grave" la reciente polémica por la adulteración de reportes de sobreproducción, que involucra entre 26 mil y 27 mil toneladas de cobre fino reportadas como producidas en 2025 cuando aún estaban en proceso. A su juicio, este episodio es parte de un deterioro que arrastra las últimas tres o cuatro administraciones y no es exclusivo del gobierno anterior.

"Estamos produciendo apenas 1,3 [millones de toneladas] y con falsedad en los reportes, digamos, con adulteración en los reportes", denunció Mulet, añadiendo que históricamente la estatal ha sido usada como "vaca lechera" sin recibir las inversiones oportunas.

Ante este escenario, el legislador reveló que propuso formalmente —primero a Gabriel Boric y ahora al actual Presidente José Antonio Kast— la creación de una comisión internacional de expertos, similar a la "Comisión Marcel", para auditar a fondo la compañía. "El presidente Boric no quiso hacer eso, no tuvo disposición. De hecho, yo le presenté los antecedentes para eso y creo que es un error (...) Ojalá Kast escuche y haga esta comisión de expertos, para que nos deje tranquilos a todos los sectores", enfatizó, advirtiendo que de lo contrario la estatal corre el riesgo de terminar privatizada.

INVARIABILIDAD TRIBUTARIA

Por otra parte, Mulet anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) debido a la norma de invariabilidad tributaria contenida en la mega reforma aprobada por la Cámara de Diputados. El diputado argumenta que es inviable amarrar las facultades impositivas de los próximos gobiernos por más de 20 años mediante una ley simple.

"Es inconstitucional porque usted no puede, por una ley simple, amarrar la facultad del presidente de la República y del Congreso de cuatro presidentes futuros o cinco, y cinco congresos futuros", explicó.

Finalmente, advirtió que la medida generaría un "desastre en la economía" al crear un sistema dual que beneficia solo a grandes proyectos por sobre los 50 millones de dólares, perjudicando a las medianas y pequeñas empresas. El parlamentario concluyó señalando que confía en que el Senado introduzca modificaciones profundas, ya que "así como está el proyecto indudablemente no [va a pasar]".

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