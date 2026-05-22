Concón lidera inédito operativo de fiscalización migratoria junto a cinco instituciones: 30 infracciones y un detenido por arma blanca

Un operativo de fiscalización migratoria sin precedentes en el país se llevó a cabo en la comuna de Concón. La intervención destacó por concretar un modelo inédito de operatividad integrada que, según precisaron desde el Ministerio del Interior, marca un hito que no se había registrado antes en el territorio nacional.

El despliegue territorial contó con la participación de alrededor de 50 funcionarios pertenecientes de forma conjunta a la Dirección de Seguridad Pública del municipio, la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, la Policía Marítima de la Armada de Chile y el Servicio Nacional de Migraciones.

Respecto a la planificación y el propósito de la jornada, el alcalde de la comuna, Freddy Ramírez, enfatizó el trabajo preventivo de largo aliento señalando que, "en Concón sí tenemos un plan de seguridad que lo llevamos trabajando ya hace mucho tiempo. (…) Junto a la PDI, Carabineros, Armada y también al Servicio Nacional de Migraciones, un operativo inédito que dará cuenta de lo que significa hoy día poder resguardar la seguridad en la comuna de Concón".

FOCO COMERCIAL

La acción conjunta tuvo como objetivo principal intervenir barrios comerciales, calles y puntos estratégicos previamente investigados dentro de la comuna. En estos sectores se procedió a fiscalizar a personas de origen extranjero para verificar su documentación y su situación migratoria actual en el país.

Para lograr una amplia cobertura, la policía civil dispuso el trabajo de ocho Brigadas de Investigación Criminal provenientes de distintas comunas de la región de Valparaíso. Estas unidades actuaron en coordinación con detectives del Departamento de Migración y Policía Internacional de Viña del Mar (DEMIG), Carabineros, la Policía Marítima y el Director de Migraciones de la Quinta Región.

Por su parte, el subprefecto Humberto Cortés, jefe de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Concón, aportó más detalles sobre el contexto de la jornada explicando que, "hoy en horas de la mañana se llevó una fiscalización masiva de extranjeros en la comuna Concón, contamos con alrededor de cincuenta funcionarios de diversas instituciones. (…) Con esto quisimos llevar a cabo la fiscalización de extranjeros que estaban trabajando en la comuna de Concón y que se encontraban irregular en dicha ciudad".

RESULTADOS DE LA JORNADA

La ronda masiva culminó con más de 70 personas fiscalizadas. Como balance final del operativo, se informó que 30 de los ciudadanos controlados fueron denunciados o infraccionados tras detectarse diversas faltas graves, entre las que se incluyen:

Ingresos clandestinos al país.

Trabajos sin la autorización legal correspondiente.

Residencias expiradas.

Asimismo, de manera adicional a los controles de extranjería, los efectivos policiales lograron la detención en flagrancia de un joven de 20 años, quien fue puesto a disposición de la justicia por el delito de porte ilegal de arma cortante.

PURANOTICIA