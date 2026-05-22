Abogado del exPresidente Piñera se suma a la defensa de Camila Flores para enfrentar investigación por presunto fraude al Fisco

El destacado abogado Samuel Donoso, recordado por defender al exPresidente Sebastián Piñera y al exministro Rodrigo Peñailillo –entre otros– se sumó al equipo defensor de la senadora Camila Flores en la causa por presunto fraude al Fisco.

De esta manera, el profesional de las leyes recibió el patrocinio y poder de parte de la parlamentaria de Renovación Nacional (RN) por la región de Valparaíso, sumándose al trabajo que ya comenzó a elaborar el abogado Luis Masferrer.

El objetivo de esta estrategia de la congresista es reforzar su defensa en la investigación que tuvo su origen en octubre de 2025 luego que hasta la Fiscalía Regional de Valparaíso llegara una denuncia que hablaba de supuesta corrupción durante su gestión como diputada por el Distrito 6, correspondiente a comunas del interior de la V Región.

La parlamentaria de Renovación Nacional reforzó su defensa luego de diligencias realizadas por Fiscalía y Carabineros, además de la solicitud de alzamiento de su secreto bancario en el marco de una causa por presunta corrupción y fraude al Fisco.

Dichas acusaciones –presentadas por un denunciante anónimo– hablan de una supuesta estrategia para defraudar al Fisco por medio de desvíos de fondos de las asignaciones parlamentarias, en dinero en efectivo, de parte de algunos de sus colaboradores, mecanismo al que se le denominó como «La Cuota Flores».

Cabe recordar que hace algunas semanas, personal de Carabineros hizo ingreso a las oficinas senatoriales de Flores para realizar diligencias, a lo que se suma la solicitud de Fiscalía del alzamiento del secreto bancario de la senadora RN, además de comunicar que los antecedentes fueron despachados al Consejo de Defensa del Estado.

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