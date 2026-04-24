Mujer queda en prisión preventiva tras operativo por drogas y armas en San Antonio

Una mujer de 36 años fue detenida en la comuna de San Antonio en el marco de un operativo policial que permitió desarticular un punto de acopio y distribución de drogas, además de detectar infracciones a la Ley de Armas.

El procedimiento se concretó luego de que se diera cumplimiento a una orden judicial de entrada, registro e incautación en dos inmuebles de la comuna, diligencias que contaron con el apoyo de personal especializado.

Durante el operativo, se logró la detención de la imputada, quien mantiene antecedentes penales, y la incautación de diversas sustancias ilícitas, entre ellas cerca de 3 kilos de marihuana, clorhidrato de cocaína y plantas de cannabis sativa.

Asimismo, se decomisaron dos cajas con 20 unidades de fuegos de artificio, $557.000 en dinero en efectivo y distintas especies asociadas a la comisión de delitos.

Tras su detención, la mujer fue puesta a disposición del tribunal para su respectiva formalización, instancia en la que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

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