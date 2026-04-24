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Mujer queda en prisión preventiva tras operativo por drogas y armas en San Antonio

Mujer queda en prisión preventiva tras operativo por drogas y armas en San Antonio

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El procedimiento de Carabineros permitió incautar cerca de 3 kilos de marihuana, clorhidrato de cocaína, plantas de cannabis, dinero en efectivo y fuegos artificiales.

Mujer queda en prisión preventiva tras operativo por drogas y armas en San Antonio
Viernes 24 de abril de 2026 09:32
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Una mujer de 36 años fue detenida en la comuna de San Antonio en el marco de un operativo policial que permitió desarticular un punto de acopio y distribución de drogas, además de detectar infracciones a la Ley de Armas.

El procedimiento se concretó luego de que se diera cumplimiento a una orden judicial de entrada, registro e incautación en dos inmuebles de la comuna, diligencias que contaron con el apoyo de personal especializado.

Durante el operativo, se logró la detención de la imputada, quien mantiene antecedentes penales, y la incautación de diversas sustancias ilícitas, entre ellas cerca de 3 kilos de marihuana, clorhidrato de cocaína y plantas de cannabis sativa.

Asimismo, se decomisaron dos cajas con 20 unidades de fuegos de artificio, $557.000 en dinero en efectivo y distintas especies asociadas a la comisión de delitos.

Tras su detención, la mujer fue puesta a disposición del tribunal para su respectiva formalización, instancia en la que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

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