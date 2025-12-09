Mujer que falleció camino al Santuario de Lo Vásquez viajaba en bicicleta, presentaba problemas cardíacos y tenía un bypass

La muerte de una mujer de 51 años enlutó la tradicional peregrinación hacia el Santuario de Lo Vásquez, en Casablanca, durante este lunes 8 de diciembre.

Lo que se sabía hasta el momento era que la víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio que le costó la vida de manera instantánea en la ruta 68.

Pero ahora el Ministerio Público, a través del fiscal de Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Andrés Gallardo, entregó más antecedentes de lo ocurrido.

En primer lugar, señaló que la mujer, "tendría problemas cardíacos y tendría un bypass", por lo que falleció en la vía pública mientras se trasladaba en bicicleta al lugar.

"La Fiscalía solicitó la presencia de la Sección de Investigación Policial (SIP) y del Servicio Médico Legal (SML) para determinar en forma correcta la causa del fallecimiento de esta persona", añadió el fiscal Gallardo respecto de este deceso.

