Mujer pierde la vida tras ser atropellada por un camión en La Calera: una menor de edad sufrió lesiones de consideración

Un fatal accidente de tránsito se produjo la tarde de este lunes en la comuna de la Calera, región de Valparaíso.

Por causas que se investigan, una abuela y su nieta fueron atropelladas por un camión 3/4 en la intersección de las calles J.J. Pérez con Josefina.

Según información preliminar, la persona que perdió la vida fue la adulta, mientras que la menor de edad sufrió lesiones de consideración, por lo que fue trasladada hasta el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca.

Carabineros se constituyó en el lugar de la emergencia para realizar las labores correspondientes, además, procedió a suspender el tránsito por el sector.

EFE Valparaíso informó que "debido a un accidente de tránsito en el primer paradero de La Calera, Carabineros mantiene suspendido el tránsito en ese sector, con fallecidos en el lugar.

Complementaron que "por esta razón, los buses llegarán solo hasta el terminal y luego doblarán por Caupolicán, pasando por la Copec en dirección a Limache".

(Imágenes: @Juancarlosreyesconcejal)

PURANOTICIA