Mujer pierde la vida tras ser atropellada en la rotonda Glorias Navales de Viña del Mar

Un fatal accidente de tránsito se produjo la tarde de este martes en el camino internacional, a la altura de rotonda Glorias Navales, en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Una persona de sexo femenino perdió la vida de manera instantánea tras ser atropellada.

La Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (Siat) de Carabineros se encuentra investigando el hecho.

Para facilitar las diligencias en el sitio del suceso, personal policial procedió a suspender el tránsito en esta concurrida arteria de la parte alta viñamarina.

Se hizo un llamado a preferir vías alternativas para desplazarse en dirección a la Ciudad Jardín, ya que se está a la espera del personal del Servicio Médico Legal (SML).

PURANOTICIA