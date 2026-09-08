Mujer muere tras violenta colisión vehicular en cuesta El Pangal, entre Villa Alemana y Limache: dos personas quedaron graves

Una mujer fallecida y otras dos personas gravemente lesionadas dejó un fatal accidente de tránsito registrado en la cuesta El Pangal, en el sector de Lo Hidalgo, en el límite entre las comunas de Villa Alemana y Limache.

El hecho se produjo cuando, por causas que deberán ser determinadas, se registró una colisión entre dos vehículos menores, lo que movilizó a equipos de emergencia al lugar.

Producto del impacto, una mujer perdió la vida, mientras que otras dos personas resultaron con lesiones de gravedad y debieron ser atendidas por personal del SAMU.

El procedimiento obligó inicialmente a mantener un corte total de la ruta en el sector de la cuesta El Pangal, generando importantes alteraciones en el tránsito, especialmente para quienes se desplazaban en dirección a Limache.

Como alternativa, los vehículos fueron derivados hacia la Autopista Los Andes. En tanto, para quienes se trasladan entre Villa Alemana y Limache, el ingreso y salida se encuentra habilitado por el sector de Los Laureles.

Personal de emergencia y equipos especializados trabajan en el lugar para desarrollar el procedimiento correspondiente y establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.

De igual forma, se recomendó a los conductores transitar con precaución por el sector y considerar rutas alternativas mientras se mantiene el despliegue asociado a la emergencia.

PURANOTICIA