Mujer intentó ingresar envoltorios con presunta droga a la cárcel de Valparaíso: los ocultó en la ropa de su bebé de 9 meses

Un procedimiento de revisión en el sector de visitas del Complejo Penitenciario de Valparaíso permitió a personal de Gendarmería detectar un intento de ingreso de presuntas sustancias ilícitas ocultas en la vestimenta de un lactante de nueve meses.

El hallazgo se produjo cuando una funcionaria aplicó el protocolo de revisión corporal al bebé, quien había llegado al recinto acompañado de su madre y otro hijo menor de edad. Durante el procedimiento, la trabajadora advirtió la presencia de diez envoltorios y bolsas escondidas en la costura del pantalón del lactante.

Tras el descubrimiento, se activaron los protocolos correspondientes y se presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Además, se informó de lo ocurrido al Juzgado de Familia de Valparaíso para que se adopten las medidas pertinentes en resguardo del lactante y del otro niño que acompañaba a la mujer.

Los elementos encontrados fueron incautados y debidamente rotulados, manteniendo su respectiva cadena de custodia.

Desde Gendarmería destacaron la intervención de la funcionaria, cuya atención permitió detectar los envoltorios antes de que ingresaran al recinto penitenciario.

La institución también relevó la importancia de los controles de acceso para impedir el ingreso de elementos prohibidos que puedan comprometer la seguridad al interior de las unidades penales de la región de Valparaíso.

PURANOTICIA