Mujer fue detenida tras intentar ingresar drogas a cárcel de Los Andes durante una visita

La vigilancia del circuito cerrado de televisión (CCTV) del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes permitió detectar que durante la visita a la población penal condenada, una mujer entregaba un objeto extraño a un privado de libertad.

La actitud sospechosa alertó a los funcionarios, activándose el protocolo de seguridad, procediendo a la incautación de un ovoide con diversas sustancias en su interior.

El jefe de la unidad penal andina, mayor Francisco García, comentó que “la incautación de las diversas drogas permite mantener el orden interno de la unida".

Asimismo, resaltó que la acción ejecutada "evita posibles hechos violentos que pongan en riesgo la integridad de la población penal y funcionarios”.

Lo ocurrido fue informado al Ministerio Público, mientras que la mujer fue entregada en calidad de detenida a funcionarios de la Policía de Investigaciones.

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