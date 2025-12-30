Mujer fue detenida por contrabando de cigarros en la calle Uruguay de Valparaíso: ocultaba 219 cajetillas en bolsos

Una mujer de 32 años fue detenida en la calle Uruguay de Valparaíso luego de detectar que en su puesto ambulante ocultaba cajetillas de cigarros de contrabando.

Carabineros que efectuaban patrullajes preventivos por el plan de la Ciudad Puerto, al transitar por la calle Uruguay, específicamente al llegar frente al número 350, divisaron a una mujer que ejercía el comercio ambulante en dicho sector de la comuna.

Al proceder a fiscalizarla, el personal de servicio se percató que debajo de su puesto mantenía dos bolsos semiabiertos, desde los cuales –y a simple vista– se observaban distintas cajetillas de cigarros, de diversas marcas.

Tras efectuarle el control de identidad, se contabilizaron un total de 219 cajetillas de cigarros de contrabando, por lo que procedió a su detención en el lugar.

Según informó Carabineros a Puranoticia.cl, la mujer, de nacionalidad chilena, de 32 años y residente en la ciudad de Valparaíso, no mantenía antecedentes penales.

Luego de informarles los detalles del procedimiento al Ministerio Público, se determinó que la mujer quedara en libertad a la espera de citación.

