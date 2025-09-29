Mujer fue detenida por comercializar cigarros de contrabando en feria libre de Los Andes

Una mujer fue detenida por carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 3ª Comisaría de Los Andes por el delito de contrabando de cigarrillos.

El procedimiento fue llevado a cabo por funcionarios de la policía uniformada, mediante un patrullaje preventivo, en la feria libre de Los Andes, ubicada en calle Perú.

En dicho lugar, los uniformados sorprendieron a un grupo de personas comercializando cartones de cigarrillos en este punto del Valle del Aconcagua.

De esta manera, y en flagrancia, se procede a ingresar a un inmueble de la población Gabriela Mistral, logrando incautar gran cantidad de cajetillas de cigarrillos.

Asimismo, los funcionarios de la SIP de Los Andes detuvieron a una mujer, identificada con las iniciales R.D.V.P., de 26 años, chilena, con antecedentes penales.

Durante el procedimiento policial se incautaron 908 cajetillas de cigarrillos de diferentes marcas de contrabando, además de $367.000 en dinero en efectivo.

Cabe hacer presente que el fiscal de turno de Los Andes dispuso que la detenida fuese puesta a disposición del Juzgado de Garantía durante este lunes.

PURANOTICIA