Mujer fue detenida por agredir y amenazar de muerte a Carabineros durante el operativo de desalojo de la megatoma en San Antonio

Sin mayores incidentes durante la noche y con el despliegue de equipos destinados a notificar nuevos sectores que serán intervenidos, comenzó este miércoles 1 de julio una nueva jornada de la segunda fase del desalojo de la megatoma del cerro Centinela de San Antonio, operativo que se inició el martes y que contempla la recuperación de un primer polígono de cinco hectáreas, proceso que ha avanzado más rápido de lo previsto debido a la colaboración de gran parte de las familias que ocupaban el lugar.

Al iniciar la segunda jornada, la jefa de Zona de Carabineros de Valparaíso, general Patricia Vásquez, comentó que "podemos hacer un balance de procedimientos normales, existiendo una detenida por agresión con elementos contundentes y amenaza de muerte a Carabineros de servicio, como también de una persona que se resistía a salir de un sitio donde quedaban restos de una vivienda de precarias condiciones, pero fue conducido a la unidad policial con un control de identidad".

Respecto a lo ocurrido durante la noche en el asentamiento sanantonino, la oficial indicó que "no se registraron mayores problemas, pero sí existieron lanzamiento de fuegos de artificio en el sector del cerro Centinela y algunas fogatas, pero sin personas a su alrededor", aunque precisando que no hubo situaciones que alteraran el desarrollo del operativo ni que obligaran a una intervención adicional de las fuerzas.

En cuanto al trabajo programado para este miércoles 1 de julio, la jefa policial señaló que "la Delegación Presidencial desplegó a sus profesionales, quienes ingresaron a la toma para notificar otros polígonos que van a ser desalojados de antemano, para que la gente sepa y obedezca una vez que Carabineros vaya avanzando y las máquinas operando, obedezcan las órdenes de la autoridad con la finalidad que procedan a retirarse de esos predios, puesto que van a ser intervenidos".

El objetivo de esta labor es informar oportunamente a las familias que aún permanecen en el sector para evitar riesgos durante las labores de despeje y demolición.

El procedimiento tiene un fuerte componente preventivo y de resguardo. En ese sentido, la general Vásquez subrayó que "este es un llamado también a la seguridad de las personas que habitan estos sitios. ¿Cuál es la idea? Que la institución salvaguarde primero las vidas de las personas que se encuentran en precarias condiciones acá y también facilitar y proteger a quienes están trabajando en sus funciones públicas, que significa todas las operaciones mismas que está haciendo la Delegación".

De igual forma, la máxima autoridad de la policía uniformada adelantó que "esperamos tener una jornada tranquila, este es un procedimiento dinámico, se va desarrollando de acuerdo a las horas, empezamos muy temprano, desde las 7:30 horas y vamos a seguir monitoreando con drones, que ya se hizo un sobrevuelo, donde claramente se va viendo el avance que ha existido en este cerro Centinela".

La segunda fase del desalojo de la megatoma de San Antonio continúa así avanzando bajo el cronograma definido por las autoridades, con un despliegue coordinado entre organismos públicos y fuerzas policiales. Mientras se notifican nuevos sectores que serán intervenidos en los próximos días, el objetivo sigue siendo recuperar los terrenos ocupados y resguardar la seguridad tanto de las familias que aún permanecen en el asentamiento del cerro Centinela como de los equipos que participan en el operativo.

PURANOTICIA