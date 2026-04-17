Mujer fue atropellada por una micro en la Av. Argentina y desató el caos vial en Valparaíso

Una mujer fue atropellada por un bus de la locomoción colectiva durante horas de la mañana de este viernes 17 de abril en el plan de Valparaíso.

El hecho se produjo en la intersección de la avenida Argentina con el pasaje Quillota, lugar hasta donde llegaron diversos equipos de emergencia.

Producto del accidente, se registró una alta congestión vehicular en este punto de la comuna porteña, básicamente para facilitar el trabajo del personal de salud.

En primer lugar, se suspendió el tránsito vehicular desde calle Yungay, dejando sólo una pista operativa en la transitada Av. Argentina, en dirección al Nudo Barón.

A medida que pasaron los minutos, se habilitó una segunda pista, hasta que finalmente se dio por superada la contingencia por este atropello en Valparaíso.

"Incidente superado. Vehículos de emergencia se retiran del lugar y todas las pistas de Av Argentina y Yungay/Pasaje Quillota, en Valparaíso, quedan habilitadas", reportó la unidad Transporte Informa a través de sus redes sociales.

De igual forma, hicieron un llamado a los peatones a "cruzar sólo por lugares habilitados y cuando el semáforo indica que peatones pueden avanzar".

PURANOTICIA