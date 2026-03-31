Mujer fallece tras riña con arma blanca en la Av. Argentina de Valparaíso: otras dos personas resultaron heridas

Una mujer de 35 años perdió la vida tras ser herida durante una riña en la comuna de Valparaíso.

La gresca, que dejó a otras dos personas heridas, se registró la tarde de este martes en bandejón central de avenida Argentina con calle Yungay.

De acuerdo información preliminar, alrededor de las 16:00 horas se reportó un altercado entre presuntamente personas en situación de calle, el que incluyó un arma blanca.

Producto del enfrentamiento, la mujer falleció y dos hombres fueron trasladados al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando las diligencias correspondientes en el sitio del suceso.

El subprefecto Cristóbal Fernández declaró que al Hospital Carlos Van Buren ingresó "una mujer fallecida, chilena de 35 años, sin antecedentes policiales y dos hombres que la acompañaban, también chilenos de 39 y 35 años".

Añadió que "preliminarmente, este hecho se habría iniciado en horas de la tarde en un comedor social y esta discusión se habría trasladado hasta este sector en Avenida Argentina con Yungay", detalló.

El detective indicó que en el lugar se encontró "el imputado con la fallecida y sus acompañantes, donde se reactiva la discusión y el imputado extrae un cuchillo".

Con respecto al estado de los dos hombres que resultaron heridos, informó que "el diagnóstico es reservado, pero entendemos que están fuera de riesgo vital".

(Imagen: T13)

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