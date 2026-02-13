Mujer es detenida en San Antonio por tráfico de drogas tras allanamiento en Llolleo

En el domicilio se incautaron pasta base, clorhidrato de cocaína, marihuana, creatina, dinero y elementos de dosificación. La mujer de 23 años, con antecedentes penales, quedó a disposición del Ministerio Público.
Una persona fue detenida por tráfico de drogas tras el cumplimiento de entrada y registro a una vivienda en San Antonio, sector de Llolleo.
En el inmueble se decomisó creatina, pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo y elementos de dosificación y pesaje.
La detenida de 23 años, con antecedentes penales por robo con violencia, hurto y tráfico de drogas, fue puesta a disposición del Ministerio Público para su control respectivo.
PURANOTICIA