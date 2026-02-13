Mujer es detenida en San Antonio por tráfico de drogas tras allanamiento en Llolleo

Una persona fue detenida por tráfico de drogas tras el cumplimiento de entrada y registro a una vivienda en San Antonio, sector de Llolleo.

En el inmueble se decomisó creatina, pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo y elementos de dosificación y pesaje.

La detenida de 23 años, con antecedentes penales por robo con violencia, hurto y tráfico de drogas, fue puesta a disposición del Ministerio Público para su control respectivo.

PURANOTICIA