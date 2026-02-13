Mujer es detenida en San Antonio por tráfico de drogas tras allanamiento en Llolleo

Click acá para ir directamente al contenido
En el domicilio se incautaron pasta base, clorhidrato de cocaína, marihuana, creatina, dinero y elementos de dosificación. La mujer de 23 años, con antecedentes penales, quedó a disposición del Ministerio Público.

Viernes 13 de febrero de 2026 11:40
Una persona fue detenida por tráfico de drogas tras el cumplimiento de entrada y registro a una vivienda en San Antonio, sector de Llolleo.

En el inmueble se decomisó creatina, pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo y elementos de dosificación y pesaje. 

La detenida de 23 años, con antecedentes penales por robo con violencia, hurto y tráfico de drogas, fue puesta a disposición del Ministerio Público para su control respectivo.

