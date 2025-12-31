Mujer en situación de calle perdió la vida tras ser atropellada por un bus en Santa María

Una mujer en situación de calle perdió la vida luego que fuera atropellada por un bus de servicio minero a la altura del kilómetro 9 de la Autopista Los Andes, en Santa María.

Las primeras informaciones apuntan a que la víctima, de 30 años, habría estado caminando por un sector no autorizado y con baja iluminación de la carretera.

A pesar que el conductor del bus quedó apercibido, las primeras diligencias darían cuenta que no tuvo responsabilidad en este mortal atropello.

El hecho está siendo investigado por personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros y el Servicio Médico Legal (SML).

Cabe hacer presente que debido a la violencia del impacto, la víctima perdió la vida de manera instantánea, y a pesar de las reanimaciones de personal del SAMU.

Luego de adoptado el procedimiento de rigor, el cuerpo sin vida de la mujer de 30 años fue levantado por personal del SML, que tendrá que llevar a cabo la autopsia.

