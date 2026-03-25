Mujer denuncia por abuso sexual al Alcalde de Quintero: se abrió investigación penal

Este miércoles 25 de marzo se dio a conocer una denuncia por un presunto delito de abuso sexual que habría cometido el alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, antecedentes que están en investigación en el Ministerio Público; esto, tras la presentación formal de la acción judicial el pasado 12 de marzo.

Según información entregada por la abogada representante de la denunciante, Cynthia Pérez, se trata de una mujer de 42 años, trabajadora y residente de la comuna, quien habría sido víctima de los hechos durante la madrugada del 8 de marzo, en un contexto laboral. La investigación penal se tramita bajo una causa vigente y contempla diligencias en curso, además de la toma de declaraciones pendientes.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, el caso se enmarcaría en el delito de abuso sexual de persona mayor de 14 años, tipificado en el Código Penal. No obstante, las circunstancias específicas aún están siendo indagadas por las autoridades, por lo que los hechos se mantienen en calidad de presuntos.

La defensa señala que la denunciante habría enfrentado un proceso personal complejo antes de decidir recurrir a la justicia, tras recibir apoyo de su entorno cercano. Asimismo, de manera anónima, habría compartido su testimonio en redes sociales, donde recibió respaldo de distintas organizaciones.

En paralelo, se indicó que otras mujeres habrían tomado contacto con el equipo legal, manifestando situaciones de carácter similar, antecedentes que estarían siendo recopilados y analizados con cautela.

Otro de los aspectos mencionados en el comunicado apunta a que la denunciante habría sido desvinculada de su lugar de trabajo con posterioridad a los hechos, situación que también forma parte del contexto general del caso.

Desde el equipo jurídico se informó que la identidad de la mujer se mantendrá en reserva, con el objetivo de resguardar su seguridad y estabilidad emocional, mientras continúa el proceso investigativo.

Consultado por estas graves acusaciones, el alcalde Silva señaló que “rechazo de manera rotunda y categórica las imputaciones formuladas en mi contra de manera injusta y calumniosa, negando haber tenido participación alguna en los hechos que se me atribuyen”.

De igual forma, sostuvo que “entiendo la gravedad de este tipo de denuncias y lamento profundamente la exposición pública que esta situación genera para todas las personas involucradas, por lo que considero fundamental que sean las instituciones competentes las que investiguen y esclarezcan los hechos con la debida rigurosidad”.

Finalmente expuso que, “manifiesto mi total disposición, a través de mi defensa, para colaborar con la investigación y prestar declaración en la instancia que corresponda, contribuyendo al pleno esclarecimiento de la situación. Confío en que será el debido proceso el que permitirá establecer la verdad de los hechos”.

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