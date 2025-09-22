Mujer denuncia brutal agresión de su pareja en Algarrobo: la golpeó unas 30 veces en el rostro y la amenazó de muerte por despertarlo

Un brutal caso de maltrato intrafamiliar quedó al descubierto durante el fin de semana en la comuna de Algarrobo, donde una mujer de nacionalidad extranjera denunció que su pareja la atacó con golpes de puño en el rostro tras haberlo despertado.

Según relató la mujer al diario El Líder de San Antonio, "decidí quitarle un gorro que tenía sobre su cara, como una broma, para que despertara", lo que provocó una respuesta completamente irracional por parte del individuo de 55 años.

Fueron al menos 30 golpes de puño que le dio en su rostro, a lo que se agregaron amenazas de que iba a acabar con su vida, por parte del violento sujeto.

"Estaba fuera de sí y comenzó a golpearme fuertemente en el rostro varias veces", continuó relatando la mujer, quien tuvo que arrastrarse bajo un portón de su casas para poder escapar de la violenta agresión y pedir ayuda a vecinos.

Tras dar aviso a Carabineros, la trasladaron a un centro asistencial de San Antonio, donde le diagnosticaron "equimosis periorbitaria izquierda (moretón ojo). Además aumento de volumen localizado en zona parietal izquierda".

Debido a esta situación, la víctima de esta violenta agresión presentó una denuncia por violencia intrafamiliar en la región Metropolitana, sumado a una querella criminal.

De esta manera, el Juzgado de Garantía de San Antonio decretó medidas cautelares de protección a favor de la mujer denunciante de este brutal hecho, ordenando prohibición de acercamiento y comunicación del acusado hacia la víctima.

Cabe hacer presente que el hombre denunciado aún no ha sido detenido.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA