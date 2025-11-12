Mujer de unos 60 años perdió la vida tras ser atropellada por un microbús en Placilla

Una mujer de unos 60 años perdió la vida luego de ser atropellada por una micro en la localidad de Placilla de Peñuelas, en la parte alta de la comuna de Valparaíso.

El fatal accidente de tránsito se registró específicamente en la avenida Cardonal Samoré, hasta donde llegó personal de Carabineros para adoptar el procedimiento.

Este atropello con resultado de muerte se registró en las afueras del supermercado Tottus del lugar, lugar donde el tránsito vehicular fue suspendido.

Personal de la Sección de Investigaciones de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros indaga las causas del fatal hecho registrado la mañana de este miércoles.

(Imagen: @NoticiasValpoEx)

PURANOTICIA