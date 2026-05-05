Mujer de 59 años fue detenida en Hijuelas con tres vehículos robados en su domicilio

Personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros Valparaíso detuvo a una mujer adulta en Hijuelas, en el marco de diligencias investigativas coordinadas con la Fiscalía Local de Viña del Mar, tras la identificación de un inmueble donde se mantendrían vehículos vinculados a delitos.

El procedimiento se desarrolló al interior del domicilio, donde los efectivos policiales lograron establecer la presencia de tres vehículos con encargo vigente por distintos ilícitos asociados al robo de automóviles, incluyendo casos de robo con intimidación.

La detenida es una mujer, de nacionalidad chilena, de 59 años, quien no registra antecedentes penales. Además, durante el operativo, personal policial logró incautar una camioneta Renault Oroch Zen de color blanco, un station wagon Subaru XV CVT color plateado y un automóvil Suzuki Baleno color gris.

Todos los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que Carabineros indicó que continuará desarrollando acciones investigativas para combatir el delito y reforzar la seguridad en la zona.

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