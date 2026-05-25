Tragedia en San Felipe: trabajador muere luego de ser atropellado por maquinaria pesada en obras de nuevo Cesfam

El trágico accidente ocurrió alrededor de las 08:30 horas en un terreno emplazado en la calle Santiago Bueras N° 645, dependencias donde actualmente se ejecutan las obras del futuro CESFAM de la localidad de Curimón. De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima —identificada como L.J.R.A., de nacionalidad chilena— se desplazaba a pie por el interior del área en desarrollo cuando fue alcanzada por una retroexcavadora (PPU VPJV-36).

Según información policial, el operador de la maquinaria pesada no se habría percatado en un primer momento de que había impactado al trabajador, siendo alertado minutos más tarde por otras personas que realizaban labores en el lugar.

Tras el atropello se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, por lo que hasta el sitio del suceso concurrieron equipos de rescate y personal del SAMU para prestar auxilio a la víctima. Sin embargo, pese a las intensas maniobras de reanimación efectuadas por los profesionales de la salud, los esfuerzos resultaron negativos, constatándose el fallecimiento del trabajador a las 09:02 horas.

INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO

La fiscal de turno de San Felipe, Daniela Aqueveque, ordenó el aislamiento inmediato del sitio del suceso y dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI para desarrollar las diligencias correspondientes que permitan esclarecer la dinámica exacta del accidente. Por su parte, Carabineros procedió a la detención del conductor de la maquinaria involucrada, identificado con las iniciales V.J.S.F., de nacionalidad chilena, quien mantenía su licencia de conducir clases B y D al día.

Por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia de Valparaíso, el procedimiento quedó a cargo de la policía civil . Al respecto, el subprefecto Patricio Cuevas, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de Los Andes, detalló :

"Podemos informar que por instrucción del fiscal de turno de flagrancias de Valparaíso, el personal de esta brigada de homicidios concurre hasta la obra de construcción del nuevo CESFAM de la localidad de Curimón, de la comuna de San Felipe, por la muerte de un adulto masculino en circunstancia que se encontraba realizando labores al interior de la misma" .

Asimismo, el jefe policial de la PDI agregó que, "a esta hora, personal policial con apoyo de peritos del Laboratorio de Criminalística Central y Regional de Valparaíso, realiza las diligencias tendientes a establecer la dinámica de los hechos y si eventualmente existe responsabilidad de terceros" .

Tanto las autoridades policiales como los organismos fiscalizadores de salud y del trabajo indagan si las faenas contaban con las medidas de seguridad requeridas al momento de la tragedia.

PURANOTICIA