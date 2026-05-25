Con la mirada en los 500 años: lanzan plataforma ciudadana para proyectar el futuro y la recuperación de Valparaíso

El exsenador Francisco Chahuán y el abogado Rodrigo Díaz lanzaron una plataforma ciudadana destinada a pensar, planificar y proyectar el futuro de Valparaíso de cara a la conmemoración de sus 500 años, que se celebrarán en 2036.

La iniciativa busca convocar a actores públicos, privados, sociales y académicos para construir una hoja de ruta común orientada al desarrollo y recuperación de la ciudad puerto en el mediano y largo plazo.

Según explicaron sus impulsores, el objetivo es generar un espacio amplio de reflexión y planificación estratégica que reúna a representantes de la sociedad civil, el mundo empresarial, organizaciones sociales, universidades y autoridades, con el propósito de elaborar propuestas e iniciativas para proyectar el Valparaíso de las próximas décadas.

El exsenador Francisco Chahuán señaló que la convocatoria apunta a construir una visión compartida sobre el futuro de la ciudad.

“Queremos convocar a la sociedad civil, al mundo empresarial, a los dirigentes sociales y a todos quienes quieren profundamente a Valparaíso, para construir colectivamente una mirada común respecto de la ciudad que soñamos para sus 500 años. Los futuros no llegan, los futuros se construyen, y por eso queremos impulsar este espacio de encuentro y reflexión”, sostuvo el exparlamentario.

Asimismo, agregó que el propósito es impulsar un proyecto común “donde todos se sientan parte de este sueño colectivo, pensando en una ciudad patrimonial, integrada y con oportunidades para las futuras generaciones”.

Por su parte, Rodrigo Díaz llamó a la ciudadanía a involucrarse activamente en el proceso de diseño del Valparaíso del futuro.

“Queremos invitar a todos a formar parte de este sueño de cara al año 2036, cuando se conmemoren los 500 años desde la llegada del Santiaguillo a Valparaíso. La invitación es a atreverse, a sumarse y a pensar juntos cómo queremos nuestra ciudad para los próximos años”, afirmó.

La plataforma contempla la realización de encuentros, diálogos ciudadanos y actividades abiertas para recoger propuestas e ideas desde distintos sectores, con miras a elaborar una hoja de ruta enfocada en el desarrollo urbano, cultural, patrimonial, económico y social de Valparaíso.

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