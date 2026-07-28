Mujer de 49 años murió aplastada por portón de acceso de condominio en Limache

Una mujer chilena de 49 años falleció la noche de este lunes tras ser aplastada por el portón de acceso vehicular del condominio San Alfonso, en la comuna de Limache. La Brigada de Homicidios (BH) de la PDI Valparaíso quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del desafortunado accidente.

Por instrucción de la Fiscalía TIF de Valparaíso, detectives de la BH, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional (Lacrim), concurrieron hasta el sitio del suceso para realizar las primeras diligencias investigativas.

El comisario Luis Yáñez Guajardo, de la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso, explicó que el trabajo de los oficiales en el sitio del suceso consistió, primero, en realizar "el reconocimiento externo policial del cadáver, la obtención de declaraciones de testigos y análisis de las cámaras de seguridad".

Así es como indicó que "se estableció que la víctima, mientras se disponía a inspeccionar un desperfecto del portón de acceso vehicular, instante en que uno de los pilares principales cedió, provocando la caída del portón sobre la víctima, ocasionándole lesiones de gravedad que le causaron la muerte en el lugar".

De acuerdo con los antecedentes reunidos por la policía civil, la muerte se produjo de manera accidental, descartándose preliminarmente la intervención de terceros en el hecho.

Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo que dirige la investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió el fatal accidente.

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