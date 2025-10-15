Mujer de 22 años fue detenida por mantener en su domicilio dos autos robados y vinculados a delitos en Villa Alemana y Quilpué

Carabineros de la SIP de la 6ª Comisaría de Villa Alemana, en cumplimiento a una orden de investigar, se constituyó en el pasaje Río Cisne, lugar donde se verificó que un vehículo estacionado en la vía pública mantenía encargo vigente por robo.

Al inspeccionar el interior del inmueble en cuestión, se ubicó un segundo vehículo, marca Volvo, que también mantenía un encargo vigente, además de estar vinculado a diversos ilícitos ocurridos en las comunas de Villa Alemana y Quilpué.

Carabineros ingresó al domicilio, procediendo a la detención de una mujer, de nacionalidad chilena, de 22 años, incautándose, además, munición calibre 12, herramientas y diversas especies relacionadas con delitos recientes.

Tras dar cuenta de los antecedentes del procedimiento policial al Ministerio Público, se instruyó que la mujer pase a audiencia de control de detención.

