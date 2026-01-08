Bajo el lema «Humanidad: ¿Hacia dónde vamos?» se realizó el lanzamiento del Congreso Futuro 2026 en Valparaíso

En presencia de todas las universidades de la zona, representantes de la Gobernación Regional, académicos y la comisión desafíos de Futuro, se realizó el lanzamiento del Congreso Futuro 2026 Valparaíso, el principal encuentro de divulgación científica, innovación y pensamiento del país, que este año se desarrollará bajo la pregunta central «Humanidad: ¿Hacia dónde vamos?».

La actividad fue encabezada por el senador Francisco Chahuán, junto a la Comisión Desafíos del Futuro del Senado en la Sala de Lectura de la Biblioteca del Congreso Nacional, instancia en la que se dieron a conocer los expositores internacionales y los principales ejes temáticos que marcarán la programación del Congreso Futuro 2026, que reunirá a destacados científicos, pensadores y líderes de opinión a nivel mundial.

En la región de Valparaíso, el Congreso Futuro desarrollará su jornada regional el martes 13 de enero en el Congreso Nacional, donde se abordarán los desafíos urbanos, tecnológicos y culturales, con énfasis en el impacto de la innovación, el desarrollo científico y la transformación digital en las ciudades y en la vida cotidiana.

Al respecto, la vicerrectora de Investigación e Innovación de la Universidad de Valparaíso, Francisca Rosenkranz, destacó el carácter abierto del evento, señalando que “la invitación es para que la comunidad, los escolares, niños y todas las personas que puedan participar conozcan el impacto de la ciencia a nivel internacional, porque vamos a contar con la presencia de expositores de nivel mundial, como premios Nobel de Medicina, y además puedan conocer las capacidades de cada una de nuestras universidades”.

En la misma línea, el director de Creación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Alfonso Iommi, subrayó la relevancia del Congreso Futuro como espacio de vinculación entre la academia y la ciudadanía. “La mayor novedad será conocer en profundidad los avances científicos y comprender, en su estado más avanzado, cómo se genera el diálogo en torno a las capacidades que existen al interior de las universidades de la región. Además, es fundamental que los ciudadanos se sientan parte de los procesos de investigación”, afirmó.

“Esto es poner la ciencia al servicio de la ciudadanía. Las universidades cumplen un rol fundamental no solo en la creación de conocimiento, sino también en la divulgación de los avances científicos. Estamos muy contentos de participar y de convocar a la ciudadanía a ser parte de este encuentro”, manifestó Gerald Pugh, vicerrector de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar.

Desde el Gobierno Regional de Valparaíso, Catalina Huerta destacó el compromiso institucional con este tipo de iniciativas. “Para nosotros es sumamente importante participar en estas instancias, ya que están directamente vinculadas con el impulso a proyectos e inversiones en materia de ciencia, tecnología e innovación. Es un compromiso que como Gobierno Regional mantenemos de manera permanente”, señaló.

Finalmente, el senador y creador del Congreso Futuro, Francisco Chahuán, extendió una invitación a la ciudadanía a participar de las próximas actividades, destacando la trayectoria del evento en la región. “Este es el décimo año consecutivo del Congreso Futuro en la región de Valparaíso, en el marco de sus quince años a nivel nacional, consolidando un trabajo mancomunado entre universidades públicas y privadas, el Gobierno Regional y las instituciones del Estado para acercar la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento a la ciudadanía”, sostuvo.

A nivel nacional, el Congreso Futuro 2026 se desarrollará entre el 12 y el 17 de enero en el Centro Cultural CEINA, contemplando la participación de más de 120 speakers, además de talleres, exposiciones, conversatorios y una feria de innovación, con acceso gratuito previa inscripción.

Con esta nueva edición, Valparaíso vuelve a consolidarse como un espacio clave para la reflexión sobre el futuro, la ciencia y el conocimiento, fortaleciendo el vínculo entre la academia, las instituciones públicas y la ciudadanía.

IMÁGENES

VIDEO

PURANOTICIA