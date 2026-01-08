Juan Pablo Bravo llega a la dirección del Servicio de Salud de Valparaíso en medio de críticas por injerencia política en la entidad

El ingeniero comercial Juan Pablo Bravo Quintana fue nombrado por el Presidente Gabriel Boric como nuevo director del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA), tras haber superado con éxito el concurso de Alta Dirección Pública.

El Ministerio de Salud informó que la nueva autoridad estudió en la Universidad del Pacífico, egresó del magíster en Control de Gestión de la Universidad de Chile y tiene un diplomado en Gestión Financiera de Instituciones Públicas y en Gobierno.

Además, el nuevo titular de la entidad de salud cuenta con estudios de especialización en Salud Pública, los cuales realizó en la Universidad Nacional Andrés Bello.

Juan Pablo Bravo ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el sector público. Por ejemplo, durante el año 2014 asumió como jefe de la Unidad de Control de Gestión en el Hospital del Salvador, siendo nombrado el 2017 como jefe de Finanzas. Entre 2018 y 2020 se desempeñó como subdirector administrativo en el mismo centro asistencial.

Su primera incursión en un Servicio de Salud lo dio en marzo de 2020, cuando asumió como subdirector administrativo en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente.

En tanto, durante noviembre de 2023 fue nombrado por Alta Dirección Pública como Director del Servicio de Salud Aysén, cargo que ejercía al momento de este nombramiento que lo trae a la región de Valparaíso a desempeñar funciones.

SSVSA, BLANCO DE CRÍTICAS

Cabe recordar que el SSVSA ha sido blanco de constantes críticas respecto a su administración y la injerencia que tendría el Partido Comunista (PC) en la entidad, principalmente tras el nombramiento de Cristián Gálvez y otras figuras asociadas a la tienda, a quienes parlamentarios y dirigentes gremiales apuntan como los responsables de los problemas que se suscitan en hospitales como en el Van Buren.

Por ejemplo, el diputado Tomás Lagomarsino indicó en su oportunidad a Puranoticia.cl que "se habla mucho de la crisis del Hospital Carlos Van Buren, pero cómo no va a estar en crisis estos últimos dos años, si es que en el Servicio de Salud los recursos eran transferidos a cuentagota, en remesas muy pequeñas, muy fragmentadas, de tal forma que se hacía insostenible la administración del mismo".

"Ese Servicio de Salud lo lideró, en gran parte del Gobierno, el PC y, por tanto, me es imposible sufragar por alguien de esa colectividad el día de hoy, lo que no significa que vaya a votar por Kast. Quiero dejarlo súper claro", complementó Lagomarsino en noviembre del año pasado, explicando que no votaría en la segunda vuelta de la Elección Presidencial por Jeannete Jara, justamente la candidata comunista.

Además, el presidente regional del Colegio Médico, Dr. Luis Ignacio de la Torre, sostuvo que “históricamente los servicios de salud se han transformado en espacios de instalación de cercanías políticas, lo que ha derivado en gestiones deficientes”.

Quizás como una forma de anteponerse a estas críticas, desde el Ministerio de Salud indicaron que el proceso de selección que permitió el nombramiento de Juan Pablo Bravo en el SSVSA se inició en junio de este año y que se recibieron 80 postulaciones. "Tras las evaluaciones y entrevistas correspondientes, la nómina fue enviada en noviembre al Presidente Boric para que efectuara el nombramiento".

PURANOTICIA