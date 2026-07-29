Mujer con amplio prontuario fue detenida por tráfico de drogas en San Antonio

Una mujer de 41 años fue detenida por Carabineros en un operativo antidrogas realizado en Llolleo Alto, en la comuna de San Antonio, tras una diligencia que permitió incautar distintos tipos de sustancias ilícitas y elementos asociados al tráfico de drogas.

El procedimiento se enmarcó en el informe estratégico N°15 "Barrios Críticos" elaborado por la Jefatura de Inteligencia del Departamento Antidrogas de Carabineros.

En ese contexto, personal de la policía uniformada dio cumplimiento a una orden judicial de entrada, registro e incautación de un inmueble, con apoyo de funcionarios del GOPE de Valparaíso y efectivos de la Sección Centauro de San Antonio.

Al ingresar al domicilio, los uniformados constataron que los accesos se encontraban reforzados con estructuras de fierro. Además, la imputada intentó eliminar parte de la evidencia arrojando droga al interior del inodoro.

Pese a ello, Carabineros logró incautar marihuana, clorhidrato de cocaína, creatina, clonazepam y otras especies relacionadas con el delito investigado.

Cabe hacer presente que la detenida mantiene un amplio prontuario policial, con antecedentes por tráfico de drogas, tráfico de pequeñas cantidades, robo en lugar no habitado, obstrucción a la investigación y amenazas a Carabineros en servicio. Asimismo, al momento de su captura cumplía la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno por una causa vinculada también al tráfico de drogas.

Tras ser puesta a disposición de la justicia, la mujer fue formalizada y el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

PURANOTICIA