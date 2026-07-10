Muerte de “El Sabino” revive oscuro pasado: antecedentes vinculan al "personaje" porteño con brutal crimen de niña en Quilpué

La reciente muerte de Sabino Ramírez Venegas, conocido popularmente en la bohemia de Valparaíso como “El Sabino”, dio un giro inesperado luego de que saliera a la luz un impactante antecedente policial ocurrido durante su adolescencia. Una familia del sector El Belloto, en Quilpué, denunció que el hombre fue el autor del ultraje y brutal asesinato de una menor de solo 4 años, crimen registrado en junio de 1971.

Según antecedentes históricos a los que tuvo acceso Radio Bío Bío, Ramírez Venegas tenía 14 años cuando protagonizó el crimen en el sector El Sauce. Registros de la prensa de la época, publicados por los diarios La Unión de Valparaíso y La Nación el 13 de junio de 1971, informaron que la menor fue encontrada sin vida en un canal y que el entonces adolescente confesó la autoría del delito.

La revelación de estos antecedentes generó inquietud entre personas cercanas a la víctima, especialmente debido a los rumores sobre posibles reconocimientos póstumos a la figura de Ramírez Venegas en Valparaíso. Una persona vinculada al caso, que solicitó mantener su identidad en reserva para evitar la revictimización, expresó su preocupación por la memoria de la menor.

“La gente puede pensar lo que quiera, pero los monumentos son preocupantes y que la Municipalidad de Valparaíso tenga conciencia de lo que pasó. Hay gente que quiere homenajearlo con murales, estatuas y eso es inaceptable”.

El impacto de este crimen también dejó una profunda huella en la comunidad de Quilpué. Un vecino de la calle Gregoria, en Belloto Sur, recordó cómo la figura de Sabino pasó a formar parte del imaginario popular durante su infancia.

“Es una historia muy comentada. De hecho, cuando era niño no me decían ‘ahí viene el viejo del saco’, me decían ‘ahí viene Sabino’ y uno salía arrancando”.

Tras el crimen ocurrido en 1971, Sabino Ramírez Venegas fue derivado a un penal psiquiátrico en la región Metropolitana. A comienzos de la década de 1980 regresó a Quilpué y, posteriormente, se radicó en Valparaíso, donde con el paso de los años se convirtió en un conocido personaje del sector Bellavista.

Su vida terminó el pasado sábado 4 de julio, cuando fue atropellado por un microbús en la calle Condell de Valparaíso. El conductor involucrado huyó del lugar, aunque posteriormente fue identificado y detenido gracias a las pericias de Carabineros.

Actualmente, el imputado permanece en prisión preventiva, luego de ser formalizado en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, instancia que fijó un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación por el accidente de tránsito.

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