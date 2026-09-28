Muere joven que resultó herido en ataque a balazos en plena vía pública en San Antonio

Durante la noche de este lunes se confirmó el fallecimiento de Ignacio Jesús Mahan Berríos, joven sanantonino de 18 años que resultó herido durante una balacera que se produjo la madrugada del sábado en el sector Bellavista de la comuna de la región de Valparaíso.

Los hechos se registraron específicamente en la intersección de Martha Brunett y Lonquimay, en la Villa Holanda, donde, un grupo de sujetos interceptó y atacó a balazos un bus interurbano con hinchas de Colo-Colo.

El joven resultó con una lesión craneal que lo dejó en riesgo vital, debido a esta lesión fue trasladado hasta la ex Posta Central en Santiago.

El exestudiante del Colegio Espíritu Santo fue uno de los cinco heridos en el ataque, cuatro adultos y un adolescente.

Cabe señalar que la Brigada de Homicidios (BH) San Antonio de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias investigativas correspondientes.

(Imagen referencial)

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