Abren convocatoria 2026 a los Premios Regionales de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Valparaíso

La Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Valparaíso abrió este lunes 28 de septiembre la convocatoria 2026 a los Premios de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, iniciativa destinada a reconocer y visibilizar los aportes significativos de personas al desarrollo cultural de la región.

La seremi Catalina Dib señaló que "esta es una oportunidad para reconocer y visibilizar a quienes, desde distintos ámbitos, han contribuido al desarrollo cultural en los diferentes territorios de la región de Valparaíso, ya sea desde la educación artística, la trayectoria y creación, los nuevos talentos, la gestión y difusión cultural, o la preservación de nuestros oficios y prácticas tradicionales. Invitamos a todas y todos los interesados a revisar las bases y presentar postulaciones para este importante reconocimiento”.

La convocatoria contempla cinco categorías, con un premio de $2.000.000 y una obra artística para cada persona galardonada.

Las categorías de los Premios Regionales 2026 son:

• Educación artística: Reconoce a personas que hayan realizado un aporte significativo y demostrable al desarrollo de la educación artística y cultural dirigida a niños, niñas y jóvenes de la Región de Valparaíso, considerando ámbitos de educación formal y no formal, innovación pedagógica, mediación artística, formación de públicos y fomento de la creatividad.

• Trayectoria artística: Distingue a creadores, cultores e intérpretes de la región que cuenten con una trayectoria comprobable de más de 30 años, destacando su excelencia, creatividad, permanencia y aporte al desarrollo artístico y cultural.

• Artista emergente: Está dirigida a creadores, cultores o intérpretes que se encuentren en una etapa inicial o de consolidación de su carrera, con una trayectoria inferior a 10 años, y que destaquen por una propuesta original, innovadora y con potencial de desarrollo.

• Gestión y difusión cultural: Podrán postular personas que hayan desarrollado proyectos que contribuyan a acercar y visibilizar las expresiones artísticas, culturales y/o el patrimonio ante los públicos, a través de medios tradicionales o digitales, ampliando la participación, circulación, visibilidad y acceso a contenidos culturales.

• Revitalización y puesta en valor de prácticas y oficios tradicionales: Premia a maestras y maestros artesanos, cultores y cultoras, y portadores y portadoras de saberes tradicionales que hayan realizado un aporte fundamental a la salvaguardia del patrimonio cultural y a la transmisión de estos conocimientos a nuevas generaciones.

POSTULACIONES

A esta versión de los Premios Regionales pueden postular personas naturales chilenas o extranjeras con cédula de identidad para extranjeros vigente, que hayan nacido o tengan residencia en la Región de Valparaíso. La postulación puede ser realizada directamente por la persona interesada o por terceros. Cada persona puede ser postulada solo a una categoría.

El período para presentar estas nominaciones se extenderá desde el lunes 28 de septiembre hasta el miércoles 21 de octubre de 2026. Las consultas sobre las bases se recibirán hasta cinco días hábiles antes del cierre de la convocatoria y deberán enviarse exclusivamente al correo electrónico premios.valparaiso@cultura. gob.cl . No se recibirán postulaciones por otros medios.

La evaluación estará a cargo de un jurado de siete integrantes, conformado por representantes de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y del Consejo Regional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Valparaíso.

Las bases completas y los anexos de postulación se encuentran disponibles en www.cultura.gob.cl/valparaiso.

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