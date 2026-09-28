Museo Palmira Romano de Limache estrena audioguías para recorrer su patrimonio desde el teléfono celular

Septiembre es el mes de turismo y en el marco de esa conmemoración, la Municipalidad de Limache inauguró un innovador sistema de audioguías para fortalecer la experiencia de quienes visitan el Museo Municipal Palmira Romano y responder al creciente interés de la comunidad y los turistas por conocer el patrimonio de la comuna.

El sistema tecnológico es innovación, accesibilidad y difusión cultural, y permite realizar recorridos autónomos al acceder a una plataforma accesible desde teléfonos móviles escaneando un código QR

El alcalde Luciano Valenzuela comentó que “la posibilidad de tener audioguía en el museo no sólo nos permite dar más dinamismo a la experiencia, también ir construyendo un legado accesible para personas que quizás tengan algún tipo de discapacidad y puedan disfrutar también lo que ofrece nuestro museo, de presentaciones que se desarrollen en el lugar. Gracias a este sistema, los visitantes podrán acceder a contenidos especializados y conocer en profundidad las colecciones, exposiciones y personajes que forman parte de la historia de Limache”.

Una usuaria del nuevo sistema señaló al respecto que "me parece muy entretenida la experiencia de conocer Limache de una forma más autónoma e incluso encuentro que sería una buena idea tomar este tour desde la casa, para adultos mayores que no puede salir, encuentro que es una súper buena idea".

El proyecto incorpora una propuesta narrativa inmersiva que va más allá de la entrega de información histórica. Mediante recursos de diseño sonoro y relatos en primera persona, las audioguías recrean vivencias y testimonios de personajes emblemáticos vinculados al patrimonio local, invitando a los usuarios a realizar un verdadero viaje en el tiempo.

La encargada del Centro de Fomento Productivo y Desarrollo Local, Pamela Moreno, recalcó que "esta iniciativa nace desde el terreno, tras diagnosticar una necesidad concreta en el museo, donde detectamos una alta demanda de visitantes versus la falta de personal para cubrir los guiados. Desde Fomento Productivo y la Oficina de Turismo entendimos que no podíamos dejara ningún visitante sin conocer nuestra historia. Por eso diseñamos esta herramienta como una solución eficiente que automatiza el relato cultural, garantizando el 100% de las personas que nos visitan puedan acceder a un recorrido completo de calidad por todas las salas. Es una apuesta por el turismo inteligente y de fácil acceso”.

La solución también es un avance en materia de turismo inteligente y gestión cultural sustentable, al incorporar herramientas digitales que mejoran la experiencia del público sin generar material impreso o residuos asociados.

Su formato de audio favorece la inclusión y accesibilidad, ampliando las posibilidades de acceso al patrimonio para personas con distintas capacidades y formas de aprendizaje.

Con esta iniciativa, el Museo Palmira Romano da un importante paso hacia la modernización de sus servicios, consolidándose como un espacio que integra tecnología, cultura y educación para acercar la historia local a las nuevas generaciones y a quienes visitan la comuna.

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